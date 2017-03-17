Мама певицы Корнелии Манго выглядит на 20 лет моложе

Корнелия захотела, чтобы для ее мамы сделали модный и современный макияж.Результат всех поразил, и все остались довольны. Благодаря правильному макияжу мама певицы стала выглядеть на 20 лет моложе. Правильная форма бровей, длинные ресницы, идеальный цвет лица, яркий макияж глаз "сделали свое дело".«Сегодня у мамы праздник! Она никогда в жизни не красилась! И вот теперь, когда маме 18 с хвостиком Гоар сделала подарок маме! Спасибо тебе любимая за твою доброту и талантливые ручки! Мама в восторге! Сегодня весь день у зеркала крутится!» - поделилась звезда в интернете.После преображения, со слов Корнелии, на ее маму на улице стали обращать внимание, один итальянец даже хотел познакомиться. Мама просто светится от счастья.«Я думаю мама теперь точно замуж выйдет после такого преображения! Для любой мамы чувствовать себя нужной и желанной очень важно. Давайте, сыновья и дочки, устраивайте иногда сюрпризы! Я уверена, они будут жить долго-долго от вашей заботы и любви! Улетает моя мама сегодня! Буду скучать», - написала Корнелия.