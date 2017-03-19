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Беременная Галина Боб готова доверить себя пластическому хирургу

Сегодня, 00:02
32-летняя актриса Галина Боб находится на последних сроках беременности.

Беременная Галина Боб готова доверить себя пластическому хирургу
Второй ребенок актрисы родится уже через месяц.

Галина старается не распространяться о том, как у нее проходит беременность, как она себя чувствует. Но недавно актриса опубликовала информацию о посещении пластического хирурга Гайка Бабаяна.

Актриса вынуждена лечь под нож пластического хирурга. Из-за искривления носовой перегородки ей тяжело дышать.

Беременная Галина Боб готова доверить себя пластическому хирургу


«Гайк Павлович Бабаян добрейший души человек и лучший пластический хирург Всея Руси, - рассказала актриса. - Впрочем, он не нуждается в рекламе и рекомендациях... Очередь к нему на операции как в районных поликлиниках. Я была в шоке, когда пробиралась к нему в кабинет. Просто мне тоже нужно исправить носовую перегородку».

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Ключевые слова: Галина Боб

Количество просмотров: 6 526
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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