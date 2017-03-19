Беременная Галина Боб готова доверить себя пластическому хирургу

Второй ребенок актрисы родится уже через месяц.Галина старается не распространяться о том, как у нее проходит беременность, как она себя чувствует. Но недавно актриса опубликовала информацию о посещении пластического хирурга Гайка Бабаяна.Актриса вынуждена лечь под нож пластического хирурга. Из-за искривления носовой перегородки ей тяжело дышать.«Гайк Павлович Бабаян добрейший души человек и лучший пластический хирург Всея Руси, - рассказала актриса. - Впрочем, он не нуждается в рекламе и рекомендациях... Очередь к нему на операции как в районных поликлиниках. Я была в шоке, когда пробиралась к нему в кабинет. Просто мне тоже нужно исправить носовую перегородку».