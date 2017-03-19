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Татьяна Охулкова сделала пластическую операцию

Сегодня, 00:46
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Татьяна Охулкова не побоялась лечь под нож хирурга.

Татьяна Охулкова сделала пластическую операцию
Девушка решила преобразить свои формы и для этого отправилась к пластическому хирургу Гайку Бабаяну.

Татьяне сделали липофилинг. Данная процедура подразумевает перекачивание собственного жира в ягодицы.

Татьяна Охулкова сделала пластическую операцию


«Для меня эта операция – очень серьезный шаг, – сообщает Охулкова. – Я долго думала, ложиться ли под нож, стоит ли это того? Я посетила несколько клиник, советовалась с разными врачами, но остановилась именно на Гайке Павловиче, потому что он один сумел внушить мне веру в конечный результат. К тому же, среди моих друзей есть наглядный пример его идеальных работ…

Что касается липофилинга… Не скрою, мне не совсем нравится моя попа. А я все-таки сторонник того, что отражение в зеркале должно вызывать радость, а не сожаление. Я хочу быть уверенной в себе и вызывать восхищенные мужские взгляды. С детства сижу на диетах, постоянно занимаюсь спортом, но накачать ягодицы так и не смогла. Да и ноги я хотела бы видеть более изящными… А тут такой шанс – бедра можно сделать худыми, а попу, за счет этого, более пышной. Зачем отказываться от такой возможности? Да, хирургическое вмешательство – это риск, но что поделать, ради своей мечты можно решиться на все на свете!

...Операция прошла успешно, за что я очень благодарна доктору. Чувствую себя хорошо, уже завтра смогу отправиться домой. Из неудобств только одно – месяц нельзя заниматься спортом, а ведь я так привыкла минимум два раза в неделю ходить в зал… Но что ж, придется потерпеть».

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Ключевые слова: Татьяна Охулкова

Количество просмотров: 9 100
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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