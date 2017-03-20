Анастасия Ивановская решилась на болезненную процедуру для подтяжки формы ягодиц

Настя записалась на аппаратную косметологию методом "изоджей", которая направлена на избавление от жировых отложений в ненужных местах.Учитывая, что у Ивановской их и так нет, подписчики шутят на тему того "что там еще можно было уменьшить?", "зачем издеваться над организмом".Предлагаю и вам оценить этот ролик, который больше похож на начало фильма для взрослых.