Анастасия Ивановская решилась на болезненную процедуру для подтяжки формы ягодиц

Cтройная модель Анастасия Ивановская решила, что её тело не достаточно подтянуто и решилась на процедуру, которую чаще используют девушки с увесистыми достоинствами.
Настя записалась на аппаратную косметологию методом "изоджей", которая направлена на избавление от жировых отложений в ненужных местах.
Учитывая, что у Ивановской их и так нет, подписчики шутят на тему того "что там еще можно было уменьшить?", "зачем издеваться над организмом".
Предлагаю и вам оценить этот ролик, который больше похож на начало фильма для взрослых.
Автор: Mysha
Автор фото: instagram.com
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