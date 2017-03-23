Анастасия Костенко подверглась пластической операции

Тарасов пишет сообщения ей в социальной сети, и на дне рождения футболиста Костенко была главной гостьей.Но о личном ни Тарасов, ни Анастасия в интервью не рассказывают.Поклонники начали интересоваться 22-летней моделью и на основе старых фотографий модели высказали предположение о том, что Анастасия делала пластическую операцию.«Когда-нибудь люди перестанут читать смутные неизвестные издания, оставлять свое мнение там, где это не востребовано, верить всему, что пишут, писать гадости незнакомым людям, а также обвинять людей в том, чего они не делали (поступки, хирургические вмешательства и т.д)», – сообщала модель в "Инстаграм".