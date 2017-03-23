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Анастасия Костенко подверглась пластической операции

Сегодня, 12:20
Футболист Дмитрий Тарасов теперь уже не скрывает о своих новых отношениях с моделью Анастасией Костенко.

Анастасия Костенко подверглась пластической операции
Тарасов пишет сообщения ей в социальной сети, и на дне рождения футболиста Костенко была главной гостьей.

Но о личном ни Тарасов, ни Анастасия в интервью не рассказывают.

Анастасия Костенко подверглась пластической операции


Поклонники начали интересоваться 22-летней моделью и на основе старых фотографий модели высказали предположение о том, что Анастасия делала пластическую операцию.

Анастасия Костенко подверглась пластической операции


«Когда-нибудь люди перестанут читать смутные неизвестные издания, оставлять свое мнение там, где это не востребовано, верить всему, что пишут, писать гадости незнакомым людям, а также обвинять людей в том, чего они не делали (поступки, хирургические вмешательства и т.д)», – сообщала модель в "Инстаграм".

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Ключевые слова: Анастасия Костенко, Дмитрий Тарасов

Количество просмотров: 6 617
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, социальные сети

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