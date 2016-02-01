Наташа Ионова рассказала правду о своих пластических операциях

Популярной исполнительнице уже довольно долгое время приписывают различные пластические операции, а также применение ботокса.До недавнего времени Ионова никак не комментировала эту информацию, однако на днях в её блоге появилось новое фото. Но гораздо больше самого снимка, на котором певица, к слову, прекрасно выглядит, поклонников заинтересовала подпись к кадру."Перелистывала свой телефон и последней фоткой оказалась эта. Рекламная кампания @faberlic.official! И понимаю, как же я поменялась! Причём в моем лице нет ни грамма уколов, ботокса, пластики и тд Только время!! Мы часто ругаем время, и нам кажется, что оно к нам несправедливо! Но у меня как будто идёт время вспять! Ушла детская одутловатость, прыщи и ядерный белый цвет волос!! Получается, все в наших руках) главное, не торопиться что-то ушикарнить! Работайте со своей внешностью не с помощью инъекций, а с помощью зарядки, хорошего питания, приятных эмоций и качественной косметики!! А иглы и ножи отложите до времени, когда они действительно нужны!!! Смотрю, молодёжь очень серьёзно этим увлеклась! Вот у меня тут много женщин! Скажите, кто уже сделал свою первую инъекцию? И остались ли вы довольны??" - написала Глюк'оZа.