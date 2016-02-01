Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Наташа Ионова рассказала правду о своих пластических операциях

Вчера, 20:15
Певица Глюк'оZа, она же Наташа Ионова, сделала откровенное признание.

Наташа Ионова рассказала правду о своих пластических операциях
Популярной исполнительнице уже довольно долгое время приписывают различные пластические операции, а также применение ботокса.

Наташа Ионова рассказала правду о своих пластических операциях


До недавнего времени Ионова никак не комментировала эту информацию, однако на днях в её блоге появилось новое фото. Но гораздо больше самого снимка, на котором певица, к слову, прекрасно выглядит, поклонников заинтересовала подпись к кадру.

Наташа Ионова рассказала правду о своих пластических операциях


"Перелистывала свой телефон и последней фоткой оказалась эта. Рекламная кампания @faberlic.official! И понимаю, как же я поменялась! Причём в моем лице нет ни грамма уколов, ботокса, пластики и тд Только время!! Мы часто ругаем время, и нам кажется, что оно к нам несправедливо! Но у меня как будто идёт время вспять! Ушла детская одутловатость, прыщи и ядерный белый цвет волос!! Получается, все в наших руках) главное, не торопиться что-то ушикарнить! Работайте со своей внешностью не с помощью инъекций, а с помощью зарядки, хорошего питания, приятных эмоций и качественной косметики!! А иглы и ножи отложите до времени, когда они действительно нужны!!! Смотрю, молодёжь очень серьёзно этим увлеклась! Вот у меня тут много женщин! Скажите, кто уже сделал свою первую инъекцию? И остались ли вы довольны??" - написала Глюк'оZа.

Наташа Ионова рассказала правду о своих пластических операциях


Наташа Ионова рассказала правду о своих пластических операциях

← Снимки Анны Семенович перепачкали рет... Солистка группы "ВИА Гра" Миша Романо... →

Ключевые слова: Наташа Ионова, Глюк'oZa

Количество просмотров: 12 116
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Анна Шульгина резко ответила на информацию о своих пластических операциях
Глюкоза (Наташа Ионова) очаровала поклонников элегантным нарядом
Лолита Милявская честно рассказала поклонникам о своих пластических операциях
Глюкоза (Наташа Ионова) показала очередной снимок без нижнего белья
Самое популярное за неделю
Комментарии




Сергей Жигунов находится на грани разорения Актера Сергея Жигунова могут признать банкротом.
Юлию Началову раскритиковали за увлечение фотошопом Певица Юлия Началова попала под волну критики за обработку своих снимков.
Солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова показала обнаженное постельное фото Певица Миша Романова обновила блог пикантным снимком.
Наташа Ионова рассказала правду о своих пластических операциях Певица Глюк'оZа, она же Наташа Ионова, сделала откровенное признание.
Снимки Анны Семенович перепачкали ретушью Анна Семенович прилетела с Бали, где прошла пляжная фотосессия. Поклонники с нетерпением ждали новых снимков любимой артистки в купальнике.
Филипп Киркоров рассказал о беременности Полины Гагариной Певица Полина Гагарина старательно пыталась скрыть тот факт, что ждет ребенка. Но в итоге это подтвердил в блоге метр российской эстрады Филипп Киркоров.
Ольга Орлова станет новой ведущей шоу Дом-2 Певица Ольга Орлова всё чаще стала "захаживать" в студию проекта Дом-2 и тусоваться вместе с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной.
В сети опубликовано совместное видео и фото Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Отношения футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко давно перестали быть секретом, но только вчера в блоге спортсмена появилась первая фотография, на которой они позируют вдвоем, которую опубликовал брат Дмитрия.
Мария Максакова приняла решение, которое изменит её судьбу Оперная дива Мария Максакова находится в трауре. 23 марта в Киеве был застрелен её муж, бизнесмен и политик Денис Вороненков.
Светлана Бондарчук опозорилась с новой фотографией в образе мужчины Светская львица Светлана Бондарчук совершила довольно странный поступок, который решила запечатлеть в личном блоге.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.