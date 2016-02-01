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Юлию Началову раскритиковали за увлечение фотошопом

Вчера, 20:52
Певица Юлия Началова попала под волну критики за обработку своих снимков.

Юлию Началову раскритиковали за увлечение фотошопом
Поклонники Юлии Началовой уже начали бить тревогу - певица всё реже появляется на светских мероприятиях, зато её личная страничка обновляется регулярно. Подписчики посчитали, что звезда чересчур увлечена виртуальной реальностью, где с помощью фотошопа она может выглядеть идеально.

Юлию Началову раскритиковали за увлечение фотошопом


Юлию Началову раскритиковали за увлечение фотошопом


Например, свежие фото исполнительницы, по мнению поклонников, претерпели значительные улучшения, из-за чего Началова перестала быть похожа на саму себя. Певица пока никак не отреагировала на обеспокоенные комментарии подписчиков.

Юлию Началову раскритиковали за увлечение фотошопом


Юлию Началову раскритиковали за увлечение фотошопом

← Солистка группы "ВИА Гра" Миша Романо... Сергей Жигунов находится на грани раз... →

Ключевые слова: Юлия Началова

Количество просмотров: 8 879
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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