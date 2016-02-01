Например, свежие фото исполнительницы, по мнению поклонников, претерпели значительные улучшения, из-за чего Началова перестала быть похожа на саму себя. Певица пока никак не отреагировала на обеспокоенные комментарии подписчиков.
Юлию Началову раскритиковали за увлечение фотошопом
Вчера, 20:52
Певица Юлия Началова попала под волну критики за обработку своих снимков.
Поклонники Юлии Началовой уже начали бить тревогу - певица всё реже появляется на светских мероприятиях, зато её личная страничка обновляется регулярно. Подписчики посчитали, что звезда чересчур увлечена виртуальной реальностью, где с помощью фотошопа она может выглядеть идеально.
Например, свежие фото исполнительницы, по мнению поклонников, претерпели значительные улучшения, из-за чего Началова перестала быть похожа на саму себя. Певица пока никак не отреагировала на обеспокоенные комментарии подписчиков.
Например, свежие фото исполнительницы, по мнению поклонников, претерпели значительные улучшения, из-за чего Началова перестала быть похожа на саму себя. Певица пока никак не отреагировала на обеспокоенные комментарии подписчиков.
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Ключевые слова: Юлия Началова
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Количество просмотров: 8 879
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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Юлию Началову раскритиковали за увлечение фотошопом Певица Юлия Началова попала под волну критики за обработку своих снимков.
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