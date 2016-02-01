Юлию Началову раскритиковали за увлечение фотошопом

Поклонники Юлии Началовой уже начали бить тревогу - певица всё реже появляется на светских мероприятиях, зато её личная страничка обновляется регулярно. Подписчики посчитали, что звезда чересчур увлечена виртуальной реальностью, где с помощью фотошопа она может выглядеть идеально.Например, свежие фото исполнительницы, по мнению поклонников, претерпели значительные улучшения, из-за чего Началова перестала быть похожа на саму себя. Певица пока никак не отреагировала на обеспокоенные комментарии подписчиков.