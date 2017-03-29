Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani

Сегодня вышла первая фотосессия в рамках промо-материалов новых духов, которые несколько лет назад уже заявляли о себе, а именно духи - бестселлер Acqua di Gioia.Несмотря на то, что почти все снимки черно-белые, они так же полно передают всю красоту женственного образа Барбары.