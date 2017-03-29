Несмотря на то, что почти все снимки черно-белые, они так же полно передают всю красоту женственного образа Барбары.
Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani
Сегодня, 17:37
Недавно стало известно, что 23-летняя американская модель Барбара Палвин (Barbara Palvin) подписала контракт с брендом Giorgio Armani.
Сегодня вышла первая фотосессия в рамках промо-материалов новых духов, которые несколько лет назад уже заявляли о себе, а именно духи - бестселлер Acqua di Gioia.
Несмотря на то, что почти все снимки черно-белые, они так же полно передают всю красоту женственного образа Барбары.
Несмотря на то, что почти все снимки черно-белые, они так же полно передают всю красоту женственного образа Барбары.
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Ключевые слова: Барбара Палвин
Количество просмотров: 2 028
Количество просмотров: 2 028
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: http://thefappening.so/
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Автор фото: http://thefappening.so/
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