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Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani

Сегодня, 17:37
Недавно стало известно, что 23-летняя американская модель Барбара Палвин (Barbara Palvin) подписала контракт с брендом Giorgio Armani.

Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani


Сегодня вышла первая фотосессия в рамках промо-материалов новых духов, которые несколько лет назад уже заявляли о себе, а именно духи - бестселлер Acqua di Gioia.

Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani


Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani


Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani


Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani


Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani


Несмотря на то, что почти все снимки черно-белые, они так же полно передают всю красоту женственного образа Барбары.

Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani


Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani


Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani


Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani


Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani


Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani


Модель Барбара Палвин представила фотосессию для Acqua di Gioia от Giorgio Armani

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Ключевые слова: Барбара Палвин

Количество просмотров: 2 028
Автор: Mysha

Автор фото: http://thefappening.so/

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