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Глеб Жемчугов решился на пластическую операцию

Сегодня, 13:46
Бывший участник знаменитой телестройки "Дом-2" Глеб Жемчугов, пережив развод с Ольгой Ветер и повстречавшись с девушками, решил заняться совершенствованием себя.

Глеб Жемчугов решился на пластическую операцию
Глеб устроился работать сразу в несколько мест, наколол татуировки, отрастил бороду и занялся своей фигурой.

На днях Жемчугов решился лечь под нож пластического хирурга и сделать липосакцию.

Глеб Жемчугов решился на пластическую операцию


Мужчина сообщил о проделанной операции подписчикам, опубликовав снимок с больничной койки.

Поклонники не одобрили решение Глеба о хирургическом вмешательстве.

Глеб Жемчугов решился на пластическую операцию


«Зрелище ужасающее, больно очень, наверное? Кровоточит прямо сильно», «Зачем? Все проблемы в голове и комплексы там же. Это все от нелюбви к себе, если не справляешься сам, то обратись к специалисту - психотерапевту! Хоть сто липосакций сделай, любить больше не будут, это факт! У тебя такая конституция. Прими себя таким, какой есть и полюби. Но резать себя – это жесть», «Ты осторожней там! Шевелись поменьше, пока со швами аккуратней! Выздоравливай!», «Лучше в спортзал и правильное питание, чем под нож».

Напомним, что эта операция уже вторая, прошлой осенью Глеб также делал липосакцию.

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Ключевые слова: Глеб Жемчугов

Количество просмотров: 5 681
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Глеб Жемчугов решился на пластическую операцию Бывший участник знаменитой телестройки "Дом-2" Глеб Жемчугов, пережив развод с Ольгой Ветер и повстречавшись с девушками, решил заняться совершенствованием себя.
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