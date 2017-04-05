Глеб Жемчугов решился на пластическую операцию

Глеб устроился работать сразу в несколько мест, наколол татуировки, отрастил бороду и занялся своей фигурой.На днях Жемчугов решился лечь под нож пластического хирурга и сделать липосакцию.Мужчина сообщил о проделанной операции подписчикам, опубликовав снимок с больничной койки.Поклонники не одобрили решение Глеба о хирургическом вмешательстве.«Зрелище ужасающее, больно очень, наверное? Кровоточит прямо сильно», «Зачем? Все проблемы в голове и комплексы там же. Это все от нелюбви к себе, если не справляешься сам, то обратись к специалисту - психотерапевту! Хоть сто липосакций сделай, любить больше не будут, это факт! У тебя такая конституция. Прими себя таким, какой есть и полюби. Но резать себя – это жесть», «Ты осторожней там! Шевелись поменьше, пока со швами аккуратней! Выздоравливай!», «Лучше в спортзал и правильное питание, чем под нож».Напомним, что эта операция уже вторая, прошлой осенью Глеб также делал липосакцию.