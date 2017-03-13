Участница "Евровидения" Юлия Самойлова высказала мнение о пластике лица

"Потрясающий доктор Амжад, большой профессионал в своём деле! Давно наблюдала за его работами и вот наконец попала на прием. О пластике мне думать еще рано конечно, но поддерживать природную красоту тоже никто не отменял! А Вы какие процедуры делаете по мимо масочек и кремов? Расскажите, может есть любимые?"
- пишет Юля.
Доктор в свою очередь написал в блоге так:
"С очень милой девушкой @JSVok.
Работаем над красотой, перед важным для нас всех событием!
Желаем удачи и держим кулачки!".
Наверно, есть разница в том, чтобы сделать пластику лица и подкорректировать что-то уколами.