Участница "Евровидения" Юлия Самойлова высказала мнение о пластике лица

И тут, неожиданно, в сети появляется информация о том, что Юлия готовится сделать пластику лица. Такое мнение было обнародовано "благодаря" снимку из кабинета пластического хирурга. Только почему-то мало кто обратил внимание на то, что пишет сама Юлия:"Потрясающий доктор Амжад, большой профессионал в своём деле! Давно наблюдала за его работами и вот наконец попала на прием. О пластике мне думать еще рано конечно, но поддерживать природную красоту тоже никто не отменял! А Вы какие процедуры делаете по мимо масочек и кремов? Расскажите, может есть любимые?"- пишет Юля.Доктор в свою очередь написал в блоге так:"С очень милой девушкой @JSVok.Работаем над красотой, перед важным для нас всех событием!Желаем удачи и держим кулачки!".Наверно, есть разница в том, чтобы сделать пластику лица и подкорректировать что-то уколами.