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Участница "Евровидения" Юлия Самойлова высказала мнение о пластике лица

Сегодня, 19:47
27-летняя певица Юлия Самойлова совсем скоро едет на Евровидение, которое будет проходить в Киеве.

Участница "Евровидения" Юлия Самойлова высказала мнение о пластике лица
И тут, неожиданно, в сети появляется информация о том, что Юлия готовится сделать пластику лица. Такое мнение было обнародовано "благодаря" снимку из кабинета пластического хирурга. Только почему-то мало кто обратил внимание на то, что пишет сама Юлия:

"Потрясающий доктор Амжад, большой профессионал в своём деле! Давно наблюдала за его работами и вот наконец попала на прием. О пластике мне думать еще рано конечно, но поддерживать природную красоту тоже никто не отменял! А Вы какие процедуры делаете по мимо масочек и кремов? Расскажите, может есть любимые?"

- пишет Юля.

Участница "Евровидения" Юлия Самойлова высказала мнение о пластике лица


Доктор в свою очередь написал в блоге так:

"С очень милой девушкой @JSVok.
Работаем над красотой, перед важным для нас всех событием!
Желаем удачи и держим кулачки!".

Наверно, есть разница в том, чтобы сделать пластику лица и подкорректировать что-то уколами.

Участница "Евровидения" Юлия Самойлова высказала мнение о пластике лица

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Ключевые слова: Юлия Самойлова

Количество просмотров: 2 132
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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