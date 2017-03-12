Ученые признали губы Эммы Уотсон идеальными

Целью группы ученых из США было выяснить, какие именно губы являются наиболее привлекательными. Молодым людям предложили оценить фото губ разных форм и размеров по десятибалльной шкале, также дополнительно они могли просто сказать: нравятся им показанные губы или нет.В результате исследования больше всего одобрительных оценок получили натуральные губы без каких-либо следов хирургического или косметологического улучшения. Также была озвучена идеальная пропорция размера верхней и нижней губы - это соотношение 1:1,6. Кроме того, наиболее привлекательными выглядели губы со слегка заостренными верхними уголками. Одним словом, практически идеальными губами, по словам ученых, обладает актриса Эмма Уотсон (также на фото выше).Свежую киноработу актрисы тоже можно считать идеальной - фильм "Красавица и чудовище" победоносно шагает по миру и завоевывает любовь зрителей, в том числе и российских.Полная романтики и очарования сказка Disney покоряет потрясающим актерским составом, красивыми пейзажами и декорациями, а костюмы персонажей и вовсе заслуживают отдельного внимания. При бюджете в $160 миллионов, ленте осталось заработать в мировом прокате совсем чуть-чуть до заветного миллиарда долларов кассовых сборов.