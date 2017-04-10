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Екатерина Колисниченко не может нарадоваться результатом пластической операции груди

Сегодня, 13:09
Участница телепроекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко решила отдохнуть на жарком солнце Буэнос-Айреса.

Екатерина Колисниченко не может нарадоваться результатом пластической операции груди
Девушка не теряет времени зря, смотрит достопримечательности, загорает на пляже.

Екатерина Колисниченко не может нарадоваться результатом пластической операции груди


Екатерина гордится своей новой грудью, поэтому старается, чтобы ее аппетитные формы можно было разглядеть на любой фотографии.

Даже часто не видно лица девушки, а на первом плане - аппетитная грудь.

Екатерина Колисниченко не может нарадоваться результатом пластической операции груди


«Думаю, сейчас все могут себе позволить сделать грудь, какую тебе угодно. Не всем просто это надо. Ценности другие. Если публичный человек или ты ищешь себе мужа, то, конечно, будешь вставлять имплантаты и выставлять их напоказ», «Ну, грудь очень большая, очень «силиконовая». Я, кстати, «за» любые манипуляции, когда они во благо. Просто чисто визуально больше нравятся не мячи, а каплевидные, более естественно как-то. Но тут дело вкуса, безусловно», - писали подписчики.

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Ключевые слова: Екатерина Колисниченко

Количество просмотров: 23 764
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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