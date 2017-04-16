Анна Калашникова хочет сделать ринопластику

Видимо эта участь не обошла стороной певицу Анну Калашникову.Она уже дважды прибегала к помощи пластики. На этот раз Анна обратилась к Гайку Бабаяну для изменения формы носа.«Я давно хотела исправить его форму. Сделать более точеным и убрать мясистый хрящик на конце. Мне кажется, мне так будет лучше. Свой выбор я решила остановить на пластическом хирурге Гайке Бабаяне. Мы много лет дружим. Кроме того, я знаю, что он лучший специалист по носам в столице», - сообщила девушка.Но хирург отказался оперировать Анну, объяснив это тем, что певице ничего не надо менять на своем лице.«Анна - замечательная девушка с очень правильными пропорциями лица. И мне кажется преступлением вносить сюда какие-то серьезные изменения. Ведь в этом случае скорее можно навредить, чем помочь. Да, в некоторых моментах ей действительно требовалась помощь компетентного специалиста. Например, она очень правильно сделала, что исправила форму груди. Ей действительно стоило это сделать. Кроме того, я помогал ей с шрамами на животе после лапороскопии, когда она родила сына. Это было правильное решение. А вот сделать нос - это уже лишнее», - поведал доктор.