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Анна Калашникова хочет сделать ринопластику

Сегодня, 14:15
Многие знают, что раз решившись на пластическую операцию, девушки становятся зависимыми от них.

Анна Калашникова хочет сделать ринопластику
Видимо эта участь не обошла стороной певицу Анну Калашникову.

Она уже дважды прибегала к помощи пластики. На этот раз Анна обратилась к Гайку Бабаяну для изменения формы носа.

«Я давно хотела исправить его форму. Сделать более точеным и убрать мясистый хрящик на конце. Мне кажется, мне так будет лучше. Свой выбор я решила остановить на пластическом хирурге Гайке Бабаяне. Мы много лет дружим. Кроме того, я знаю, что он лучший специалист по носам в столице», - сообщила девушка.

Анна Калашникова хочет сделать ринопластику


Но хирург отказался оперировать Анну, объяснив это тем, что певице ничего не надо менять на своем лице.

«Анна - замечательная девушка с очень правильными пропорциями лица. И мне кажется преступлением вносить сюда какие-то серьезные изменения. Ведь в этом случае скорее можно навредить, чем помочь. Да, в некоторых моментах ей действительно требовалась помощь компетентного специалиста. Например, она очень правильно сделала, что исправила форму груди. Ей действительно стоило это сделать. Кроме того, я помогал ей с шрамами на животе после лапороскопии, когда она родила сына. Это было правильное решение. А вот сделать нос - это уже лишнее», - поведал доктор.

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Ключевые слова: Анна Калашникова

Количество просмотров: 1 339
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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