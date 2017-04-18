"Ааааа!!! ну кстати, я не против так выглядеть в старости))) очень похожа на свою бабушку Галю... ну и если бы я была мужчиной, то выглядела бы так...", - подписала Бородина полученные снимки.
Ксения Бородина превратилась в симпатичного мужчину
Сегодня, 18:00
Телеведущая проекта Дом-2 Ксения Бородина обычно покоряет взоры подписчиков женственными и сексуальными образами, но в этот раз она решила поэкспериментировать.
Воспользовавшись одним из современных телефонных приложений, Ксюша показала фанатам, как будет выглядеть в старости. Но этого ей показалось мало, поэтому в дополнение она примерила на себя образ мужчины.
"Ааааа!!! ну кстати, я не против так выглядеть в старости))) очень похожа на свою бабушку Галю... ну и если бы я была мужчиной, то выглядела бы так...", - подписала Бородина полученные снимки.
"Ааааа!!! ну кстати, я не против так выглядеть в старости))) очень похожа на свою бабушку Галю... ну и если бы я была мужчиной, то выглядела бы так...", - подписала Бородина полученные снимки.
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Ключевые слова: Ксения Бородина
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Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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