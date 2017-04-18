Ксения Бородина превратилась в симпатичного мужчину

Воспользовавшись одним из современных телефонных приложений, Ксюша показала фанатам, как будет выглядеть в старости. Но этого ей показалось мало, поэтому в дополнение она примерила на себя образ мужчины."Ааааа!!! ну кстати, я не против так выглядеть в старости))) очень похожа на свою бабушку Галю... ну и если бы я была мужчиной, то выглядела бы так...", - подписала Бородина полученные снимки.