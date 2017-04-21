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Егор Холявин поведал, кто оплачивает его пластические операции

Сегодня, 10:52
Бывший участник телепроекта "Дом-2" Егор Холявин стал зависим от пластических операций.

Егор Холявин поведал, кто оплачивает его пластические операции
Молодой человек практически каждый месяц идет на новую пластику.

Егор делится, что его ничего не пугает, у него есть цель - стать живым Кеном.

Егор Холявин поведал, кто оплачивает его пластические операции


Поклонники недоумевают, откуда у мужчины столько денег на операции.

Выяснилось, что спонсором Егора является одна американская продюсерская компания.

Егор Холявин поведал, кто оплачивает его пластические операции


«Не могу разглашать размер оплаты своего труда. Скажу так: все, что сейчас происходит в моей жизни, оплачивается. Жилье, передвижение на машине с водителем, операции – за все платит продюсерский центр. Помимо этого, отдельную сумму я получил за подписание контракта, каждый месяц мне выдается фиксированная зарплата, скажем так. За операции я тоже получаю гонорар, он растет с каждым разом», - поведал Холявин.

Мне кажется, что затея Егора какая-то бессмысленная, зачем ему это нужно. А вы как считаете?

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Ключевые слова: Егор Холявин

Количество просмотров: 2 405
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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