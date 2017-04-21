Егор Холявин поведал, кто оплачивает его пластические операции

Молодой человек практически каждый месяц идет на новую пластику.Егор делится, что его ничего не пугает, у него есть цель - стать живым Кеном.Поклонники недоумевают, откуда у мужчины столько денег на операции.Выяснилось, что спонсором Егора является одна американская продюсерская компания.«Не могу разглашать размер оплаты своего труда. Скажу так: все, что сейчас происходит в моей жизни, оплачивается. Жилье, передвижение на машине с водителем, операции – за все платит продюсерский центр. Помимо этого, отдельную сумму я получил за подписание контракта, каждый месяц мне выдается фиксированная зарплата, скажем так. За операции я тоже получаю гонорар, он растет с каждым разом», - поведал Холявин.Мне кажется, что затея Егора какая-то бессмысленная, зачем ему это нужно. А вы как считаете?