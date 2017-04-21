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Саша Project выиграла дело по отношению к клинике

Сегодня, 12:12
Вот уже четыре года певица Саша Project пытается доказать вину хирургов.

Саша Project выиграла дело по отношению к клинике
В свое время девушка легла под нож пластического хирурга.

Саша Project выиграла дело по отношению к клинике


Но результат операции получился неудачным, и артистка обратилась в суд с просьбой взыскать средства с медучреждения.

Наконец, Саша суд выиграла и добилась взыскания почти двух миллионов на устранение последствий пластики.

Саша Project выиграла дело по отношению к клинике


«В Мосгорсуде сегодня проходило заседание, где было решено оставить решение без изменений, и присудить сумму в размере 2 200 000 рублей. Саше требуются операции – у нее некорректно наложены швы, которые могут повлиять на десна. Певица опасается, что у нее просто выпадут зубы. Все эти последствия надо устранять – тут речь уже идет не о красоте, а о здоровье», - сообщила адвокат певицы Маргарита Кабунина.

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Ключевые слова: Саша Project

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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