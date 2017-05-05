Максим Галкин невероятно помолодел

Свежие фотографии, появившиеся в блоге супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина, буквально взорвали сеть. Кадры сделаны в Карловых Варах, которые славятся своими целебными источниками - туда шоумен отправился на гастроли. "У меня просто челюсть отвисла!!!", "Как ему удалось так помолодеть?!" - пишут удивленные поклонники. Действительно, на этих кадрах 40-летнего Максима легко можно принять за студента, при этом снимки явно не подвергались какой-либо обработке."Неожиданная" молодость звезды уже привела к проблеме - Галкину отказали в продаже алкоголя: "Всего сутки попил воды из источников... Видать, переборщил - не продают алкоголь. Боюсь, ещё день и не пустят в самолёт без сопровождения! #молодильныеяблокисукарулят #максимгалкин #воды #вечнаямолодость #безфотошопа #безфильтровлучше" - написал телеведущий.