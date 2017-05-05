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Максим Галкин невероятно помолодел

Вчера, 21:15
Во внешнем виде телеведущего Максима Галкина произошли фантастические изменения - теперь ему даже не продают алкоголь.

Максим Галкин невероятно помолодел
Свежие фотографии, появившиеся в блоге супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина, буквально взорвали сеть. Кадры сделаны в Карловых Варах, которые славятся своими целебными источниками - туда шоумен отправился на гастроли. "У меня просто челюсть отвисла!!!", "Как ему удалось так помолодеть?!" - пишут удивленные поклонники. Действительно, на этих кадрах 40-летнего Максима легко можно принять за студента, при этом снимки явно не подвергались какой-либо обработке.

Максим Галкин невероятно помолодел


Максим Галкин невероятно помолодел


"Неожиданная" молодость звезды уже привела к проблеме - Галкину отказали в продаже алкоголя: "Всего сутки попил воды из источников... Видать, переборщил - не продают алкоголь. Боюсь, ещё день и не пустят в самолёт без сопровождения! #молодильныеяблокисукарулят #максимгалкин #воды #вечнаямолодость #безфотошопа #безфильтровлучше" - написал телеведущий.

Максим Галкин невероятно помолодел


Максим Галкин невероятно помолодел

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Ключевые слова: Максим Галкин

Количество просмотров: 3 991
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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Максим Галкин невероятно помолодел Во внешнем виде телеведущего Максима Галкина произошли фантастические изменения - теперь ему даже не продают алкоголь.
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