Рустам Солнцев вкладывает деньги в пластику мамы

Женщина старается следить за собой, одеваться по моде, поэтому ей никак не дашь 56 лет.Но тем не менее женщина решила усовершенствовать себя и посетила пластического хирурга.«В 2016-ом мама сломала колено, пережила три тяжелейших операции и год фактически не вставала, проходила реабилитацию, – поведал Рустам. – Теперь, когда ее здоровье пришло в норму, пришла пора мне о ней позаботиться. Первым делом я привел ее к пластическому хирургу Гайку Павловичу Бабаяну – доверяю ему, как себе...Он немного подрежет кончик носа – эта операция поможет маме выглядеть моложе, потому что нависающий над губой нос в любом возрасте прибавляет женщине лет. Нос, как известно, растет всю жизнь и опускается – это очень старит лицо. Как только Гайк Павлович сделает маме операцию, она станет выглядеть гораздо привлекательнее. Также врач уберет из губ мамы гель, который она вкалывала себе десять лет назад. Больше ничего делать не будет – доктор сказал, она в прекрасном состоянии, каких-то кардинальных перемен не требуется».После того как сойдут отеки, женщина собирается поехать отдохнуть на Мальдивы.