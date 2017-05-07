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Рустам Солнцев вкладывает деньги в пластику мамы

Сегодня, 14:07
Фанаты экс-участника знаменитой телестройки "Дом-2" Рустама Солнцева не устают восхищаться красотой и шикарным внешним видом его мамы.

Рустам Солнцев вкладывает деньги в пластику мамы
Женщина старается следить за собой, одеваться по моде, поэтому ей никак не дашь 56 лет.

Но тем не менее женщина решила усовершенствовать себя и посетила пластического хирурга.

Рустам Солнцев вкладывает деньги в пластику мамы


«В 2016-ом мама сломала колено, пережила три тяжелейших операции и год фактически не вставала, проходила реабилитацию, – поведал Рустам. – Теперь, когда ее здоровье пришло в норму, пришла пора мне о ней позаботиться. Первым делом я привел ее к пластическому хирургу Гайку Павловичу Бабаяну – доверяю ему, как себе...

Рустам Солнцев вкладывает деньги в пластику мамы


Он немного подрежет кончик носа – эта операция поможет маме выглядеть моложе, потому что нависающий над губой нос в любом возрасте прибавляет женщине лет. Нос, как известно, растет всю жизнь и опускается – это очень старит лицо. Как только Гайк Павлович сделает маме операцию, она станет выглядеть гораздо привлекательнее. Также врач уберет из губ мамы гель, который она вкалывала себе десять лет назад. Больше ничего делать не будет – доктор сказал, она в прекрасном состоянии, каких-то кардинальных перемен не требуется».

После того как сойдут отеки, женщина собирается поехать отдохнуть на Мальдивы.

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Ключевые слова: Рустам Солнцев

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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