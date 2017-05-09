Айза Анохина продемонстрировала результат похода к косметологу

Также девушка не забывает следить за своим внешним видом.Недавно Айза разместила в своем микроблоге видео, на котором можно ее увидеть после посещения косметолога.«А вот вам видео на ночь, которое многих ужаснуло. Ну, я такая, какая есть. Правда, после сотни уколов у меня неидеальная кожа. Мне 32, молодой я уже не буду, но ухаживать за своим лицом буду чаще! В первый раз занялась этим серьезно! И мне не стыдно показаться такой какая есть!» - прокомментировала видео Анохина.Айза признается, что после второго ребенка ее кожа стала гораздо хуже, поэтому теперь приходится уделять себе больше внимания.