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Айза Анохина продемонстрировала результат похода к косметологу

Сегодня, 13:15
Айза Анохина имеет свой бизнес, но большое внимание уделяет и своим двум детям.

Айза Анохина продемонстрировала результат похода к косметологу
Также девушка не забывает следить за своим внешним видом.

Айза Анохина продемонстрировала результат похода к косметологу


Недавно Айза разместила в своем микроблоге видео, на котором можно ее увидеть после посещения косметолога.

«А вот вам видео на ночь, которое многих ужаснуло. Ну, я такая, какая есть. Правда, после сотни уколов у меня неидеальная кожа. Мне 32, молодой я уже не буду, но ухаживать за своим лицом буду чаще! В первый раз занялась этим серьезно! И мне не стыдно показаться такой какая есть!» - прокомментировала видео Анохина.

Айза Анохина продемонстрировала результат похода к косметологу


Айза признается, что после второго ребенка ее кожа стала гораздо хуже, поэтому теперь приходится уделять себе больше внимания.

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Ключевые слова: Айза Анохина

Количество просмотров: 1 469
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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