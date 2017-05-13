Айза Анохина собирается сделать липосакцию

Айза является мамой двоих очаровательных детей.Звезда часто рассказывает фолловерам о том, что ее беспокоит.Буквально недавно Анохина написала в микроблоге о том, что собирается сделать липосакцию, так как ее не устраивают руки.«Моя генетика, эти огромные мощные руки. Занимаюсь спортом, руки растут, сижу на диете - руки не уходят! Худею везде, уже ног нет, и попа пропала, но руки не уходят! Второй ребенок, второй слой жира, который поселился и прописался от плечей до локтя.На Бали в жуткую жару я всегда прикрываю руки! В Москве меня невозможно увидеть с открытыми руками. С 2010 года мечтаю сделать эту липосакцию! Легкая операция по удалению жира. Страшно? Нет!» - поведала звезда.Айза делится, что многие близкие не согласны с ней и говорят, что она прекрасно выглядит.