Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дочь Синди Кроуфорд поведала о главных секретах красоты своей мамы

Сегодня, 21:02
51-летняя модель Синди Кроуфорд, несмотря на возраст, находится в отличной форме - тайны раскрыла дочь звезды.

Дочь Синди Кроуфорд поведала о главных секретах красоты своей мамы
15-летнюю дочь знаменитой Синди Кроуфорд Кайю Гербер уже называют копией матери. И это неудивительно - ведь супермодель поведала дочке о всех своих секретах красоты и о правильном уходе за кожей. Именно эти принципы помогают Синди сохранять молодость, не прибегая к услугам пластических хирургов.

Дочь Синди Кроуфорд поведала о главных секретах красоты своей мамы


Дочь Синди Кроуфорд поведала о главных секретах красоты своей мамы


В новом интервью Кайя призналась, что самый главный бьюти-совет от мамы звучит так: "Чем меньше, тем лучше". Это касается многих позиций, начиная от питания и закачивая количеством косметики. "Не нужно стараться стать дивой" - говорит девушка и добавляет, что от большого количества косметики состояние кожи неизбежно ухудшается, и всегда лучше сделать легкий макияж, чем нанести килограмм грима. Для здоровой и сияющей кожи Синди рекомендует использовать косметические масла, содержащие витамин Е.

Дочь Синди Кроуфорд поведала о главных секретах красоты своей мамы


Но, конечно, далеко не последнюю роль играют гены - Кайя получила в "наследство" от мамы отличную кожу, а это уже залог успеха.

Дочь Синди Кроуфорд поведала о главных секретах красоты своей мамы

← Суд вынес решение о взыскании с родных...

Ключевые слова: Синди Кроуфорд, Кайя Гербер

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
50-летняя Синди Кроуфорд показала селфи без капли макияжа
Юная Кайя Гербер стала лицом аксессуаров Miu Miu
Сын Синди Кроуфорд попробовал себя в качестве модели
Синди Кроуфорд отметила 18-ю годовщину свадьбы в джинсах
Самое популярное за неделю
Комментарии




Дочь Синди Кроуфорд поведала о главных секретах красоты своей мамы 51-летняя модель Синди Кроуфорд, несмотря на возраст, находится в отличной форме - тайны раскрыла дочь звезды.
Суд вынес решение о взыскании с родных Жанны Фриске 22 миллионов рублей Сегодня Перовский суд столицы удовлетворил иск по скандальному делу о пропавших миллионах, собранных на лечение певицы Жанны Фриске.
Кирстен Данст отказалась худеть ради роли Судя по всему знаменитая актриса Кирстен Данст не входит в число тех актрис, которые согласны на все для того, чтобы получить новую роль.
Поклонники гадают о беременности Юлии Ковальчук Популярные певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков уже давно вместе.
Дженнифер Лопес не доверяет своему бойфренду Видимо в отношениях знаменитой актрисы и певицы Дженнифер Лопес и бывшего баскетболиста Алекса Родригеса не все безоблачно.
Леонардо ДиКаприо разорвал отношения с Ниной Агдал после года отношений Видимо знаменитый актер Леонардо ДиКаприо не спешит связать себя узами брака.
Эмма Стоун предстала в неузнаваемом образе Всем известно, что многие актеры ради новой роли готовы к значительным внешним изменениям.
Ретро-снимок Аллы Пугачевой произвел фурор в Сети Сегодня, 19 мая, в России отмечается особенный праздник - День пионерии.
У Евгения Кафельникова состоялся серьезный разговор с парнем дочери В этом году общественность узнала о новом романе модели Алеси Кафельниковой с рэпером Глебом Голубиным, выступающим под псевдонимом Pharaoh.
Алена Кравец попыталась ответить на критику Популярная певица Алена Кравец является мамой замечательной дочки Даниеллы.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.