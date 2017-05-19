Дочь Синди Кроуфорд поведала о главных секретах красоты своей мамы

15-летнюю дочь знаменитой Синди Кроуфорд Кайю Гербер уже называют копией матери. И это неудивительно - ведь супермодель поведала дочке о всех своих секретах красоты и о правильном уходе за кожей. Именно эти принципы помогают Синди сохранять молодость, не прибегая к услугам пластических хирургов.В новом интервью Кайя призналась, что самый главный бьюти-совет от мамы звучит так: "Чем меньше, тем лучше". Это касается многих позиций, начиная от питания и закачивая количеством косметики. "Не нужно стараться стать дивой" - говорит девушка и добавляет, что от большого количества косметики состояние кожи неизбежно ухудшается, и всегда лучше сделать легкий макияж, чем нанести килограмм грима. Для здоровой и сияющей кожи Синди рекомендует использовать косметические масла, содержащие витамин Е.Но, конечно, далеко не последнюю роль играют гены - Кайя получила в "наследство" от мамы отличную кожу, а это уже залог успеха.