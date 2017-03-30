"Дорогие мои, я решила завести страницу-дневник @bonyadaily, Где я буду делиться с вами секретами красоты, рецептами сыроеда, гимнастикой для лица и шеи и многим другим. Подписывайтесь, каждый день страница будет пополняться контентом из моей повседневной жизни. Жду всех! @bonyadaily #bonyadaily Предлагаю с понедельника открыть для себя новый образ жизни, перейти вместе со мной на 2-месячный курс сыроедения, который поможет вам не только очистить организм, но и открыть для себя неисчерпаемый источник сил и энергии!" - написала Виктория.
Виктория Боня будет учить женщин красоте
Вчера, 20:04
Телеведущая Виктория Боня заявила о создании собственного бьюти-блога.
Основной аккаунт Виктории Боня в социальной сети Instagram насчитывает более 5 миллионов подписчиков, поэтому легко можно предположить, что её личный бьюти-блог будет пользоваться не меньшей популярностью. В своей первой записи по поводу нового блога телеведущая уже пригласила всех желающих принять участие в двухмесячном курсе сыроедения для очищения организма.
"Дорогие мои, я решила завести страницу-дневник @bonyadaily, Где я буду делиться с вами секретами красоты, рецептами сыроеда, гимнастикой для лица и шеи и многим другим. Подписывайтесь, каждый день страница будет пополняться контентом из моей повседневной жизни. Жду всех! @bonyadaily #bonyadaily Предлагаю с понедельника открыть для себя новый образ жизни, перейти вместе со мной на 2-месячный курс сыроедения, который поможет вам не только очистить организм, но и открыть для себя неисчерпаемый источник сил и энергии!" - написала Виктория.
"Дорогие мои, я решила завести страницу-дневник @bonyadaily, Где я буду делиться с вами секретами красоты, рецептами сыроеда, гимнастикой для лица и шеи и многим другим. Подписывайтесь, каждый день страница будет пополняться контентом из моей повседневной жизни. Жду всех! @bonyadaily #bonyadaily Предлагаю с понедельника открыть для себя новый образ жизни, перейти вместе со мной на 2-месячный курс сыроедения, который поможет вам не только очистить организм, но и открыть для себя неисчерпаемый источник сил и энергии!" - написала Виктория.
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Ключевые слова: Виктория Боня
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Количество просмотров: 5 512
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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