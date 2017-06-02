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Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва

Сегодня, 00:08
Голливудская актриса Рене Зеллвегер появилась на публике впервые после премьеры третьей части фильма "Бриджит Джонс".

Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва
Продолжение невероятных и комичных приключений забавной толстушки Бриджит Джонс вышло на мировые экраны в сентябре прошлого года. С того момента поклонники гадали, как сейчас выглядит 48-летняя Рене Зеллвегер, которая после масштабной пластической "перекройки" лица изменилась до неузнаваемости.

Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва


Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва


На днях актриса в стильном черном платье прошла по торжественной дорожке кинофестиваля Greenwich International Film Festival. Мнения пользователей сети разделились на два лагеря - одни считают, что не слишком удачная пластика уже не сильно заметна и актриса выглядит почти так же, как прежде. Другие же уверены - лицо Зеллвегер испорчено навсегда - её внешность потеряла изюминку.

Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва


Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва

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Ключевые слова: Рене Зеллвегер

Количество просмотров: 4 069
Автор: Katarina

Автор фото: dailymail, vk.com

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