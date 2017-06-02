На днях актриса в стильном черном платье прошла по торжественной дорожке кинофестиваля Greenwich International Film Festival. Мнения пользователей сети разделились на два лагеря - одни считают, что не слишком удачная пластика уже не сильно заметна и актриса выглядит почти так же, как прежде. Другие же уверены - лицо Зеллвегер испорчено навсегда - её внешность потеряла изюминку.
Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва
Сегодня, 00:08
Голливудская актриса Рене Зеллвегер появилась на публике впервые после премьеры третьей части фильма "Бриджит Джонс".
Продолжение невероятных и комичных приключений забавной толстушки Бриджит Джонс вышло на мировые экраны в сентябре прошлого года. С того момента поклонники гадали, как сейчас выглядит 48-летняя Рене Зеллвегер, которая после масштабной пластической "перекройки" лица изменилась до неузнаваемости.
На днях актриса в стильном черном платье прошла по торжественной дорожке кинофестиваля Greenwich International Film Festival. Мнения пользователей сети разделились на два лагеря - одни считают, что не слишком удачная пластика уже не сильно заметна и актриса выглядит почти так же, как прежде. Другие же уверены - лицо Зеллвегер испорчено навсегда - её внешность потеряла изюминку.
На днях актриса в стильном черном платье прошла по торжественной дорожке кинофестиваля Greenwich International Film Festival. Мнения пользователей сети разделились на два лагеря - одни считают, что не слишком удачная пластика уже не сильно заметна и актриса выглядит почти так же, как прежде. Другие же уверены - лицо Зеллвегер испорчено навсегда - её внешность потеряла изюминку.
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Ключевые слова: Рене Зеллвегер
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Количество просмотров: 4 069
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: dailymail, vk.com
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Автор фото: dailymail, vk.com
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