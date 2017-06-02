Рене Зеллвегер вышла в свет после длительного перерыва

Продолжение невероятных и комичных приключений забавной толстушки Бриджит Джонс вышло на мировые экраны в сентябре прошлого года. С того момента поклонники гадали, как сейчас выглядит 48-летняя Рене Зеллвегер, которая после масштабной пластической "перекройки" лица изменилась до неузнаваемости.На днях актриса в стильном черном платье прошла по торжественной дорожке кинофестиваля Greenwich International Film Festival. Мнения пользователей сети разделились на два лагеря - одни считают, что не слишком удачная пластика уже не сильно заметна и актриса выглядит почти так же, как прежде. Другие же уверены - лицо Зеллвегер испорчено навсегда - её внешность потеряла изюминку.