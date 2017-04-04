Анастасию Заворотнюк заподозрили в пластической операции

На днях 46-летняя Анастасия Заворотнюк посетила мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Фото звезды появилось в сети и вызвало бурю обсуждений среди поклонников. Они уверены - Заворотнюк сделала неудачную пластическую операцию на лице, иначе как можно объяснить значительные перемены в её внешности?Чуть позже актриса удалила снимок, но он уже успел распространиться по сети. Разумеется, никаких комментариев она давать не стала.