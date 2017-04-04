Чуть позже актриса удалила снимок, но он уже успел распространиться по сети. Разумеется, никаких комментариев она давать не стала.
Анастасию Заворотнюк заподозрили в пластической операции
Вчера, 19:44
Актриса Анастасия Заворотнюк "попала под подозрение" собственных поклонников.
На днях 46-летняя Анастасия Заворотнюк посетила мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Фото звезды появилось в сети и вызвало бурю обсуждений среди поклонников. Они уверены - Заворотнюк сделала неудачную пластическую операцию на лице, иначе как можно объяснить значительные перемены в её внешности?
Чуть позже актриса удалила снимок, но он уже успел распространиться по сети. Разумеется, никаких комментариев она давать не стала.
Чуть позже актриса удалила снимок, но он уже успел распространиться по сети. Разумеется, никаких комментариев она давать не стала.
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Ключевые слова: Анастасия Заворотнюк
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Количество просмотров: 3 666
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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