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Анастасию Заворотнюк заподозрили в пластической операции

Вчера, 19:44
Актриса Анастасия Заворотнюк "попала под подозрение" собственных поклонников.

Анастасию Заворотнюк заподозрили в пластической операции
На днях 46-летняя Анастасия Заворотнюк посетила мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Фото звезды появилось в сети и вызвало бурю обсуждений среди поклонников. Они уверены - Заворотнюк сделала неудачную пластическую операцию на лице, иначе как можно объяснить значительные перемены в её внешности?

Анастасию Заворотнюк заподозрили в пластической операции


Чуть позже актриса удалила снимок, но он уже успел распространиться по сети. Разумеется, никаких комментариев она давать не стала.

Анастасию Заворотнюк заподозрили в пластической операции


Анастасию Заворотнюк заподозрили в пластической операции


Анастасию Заворотнюк заподозрили в пластической операции

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Ключевые слова: Анастасия Заворотнюк

Количество просмотров: 3 666
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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