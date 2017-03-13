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Курбан Омаров ужаснул тату-рисунком на всю руку

Сегодня, 19:31
Бизнесмен Курбан Омаров довольно часто выкладывает в блоге семейные снимки в компании жены Ксении Бородиной и детей.

Курбан Омаров ужаснул тату-рисунком на всю руку



Курбан Омаров ужаснул тату-рисунком на всю руку


Курбан Омаров ужаснул тату-рисунком на всю руку


Но сегодня он решил "уделить" пост себе-любимому и напомнить фолловерам о татуировке, которую решился сделать в конце 2016 года.

Курбан Омаров ужаснул тату-рисунком на всю руку


"Теперь это произведение искусства живет на моей руке"

- написал Омаров после похода в тату-салон.

Напомню, тогда многие обвинили Курбана в том, что он не придерживается религии.

"Курбан, вы же мусульманин. Так вам нельзя же тату"

- негодовали фанаты. И тогда, и сейчас Курбан на критику никак не стал реагировать. Ну, это же его тело, что хочет с ним, то и делает. Не нам его судить.

А как вы относитесь к татуировкам? Стали бы делать себе?

← В Интернете размещена фотография ново...

Ключевые слова: Курбан Омаров

Количество просмотров: 6 006
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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