Курбан Омаров ужаснул тату-рисунком на всю руку

Но сегодня он решил "уделить" пост себе-любимому и напомнить фолловерам о татуировке, которую решился сделать в конце 2016 года."Теперь это произведение искусства живет на моей руке"- написал Омаров после похода в тату-салон.Напомню, тогда многие обвинили Курбана в том, что он не придерживается религии."Курбан, вы же мусульманин. Так вам нельзя же тату"- негодовали фанаты. И тогда, и сейчас Курбан на критику никак не стал реагировать. Ну, это же его тело, что хочет с ним, то и делает. Не нам его судить.А как вы относитесь к татуировкам? Стали бы делать себе?