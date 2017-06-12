Надежда Кадышева призналась, что не прибегает к пластике

Кадышева делится, что не чувствует себя на свой возраст. Кстати говоря, и правда артистка не выглядит на 58 лет, но признается, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов.«Я могу вам сказать, что с личиком я не делаю ничего. Никогда у меня не было ни одного укола. Нет у меня второго подбородка, и слава Богу!» - сообщила Кадышева в беседе с корреспондентами передачи "Ты не поверишь!" канала НТВ.Напомним, что у певицы уже есть внук, которому два года.