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Надежда Кадышева призналась, что не прибегает к пластике

Сегодня, 13:07
1 июня Народная артистка России Надежда Кадышева праздновала день рождения, ей исполнилось 58 лет.

Надежда Кадышева призналась, что не прибегает к пластике
Кадышева делится, что не чувствует себя на свой возраст. Кстати говоря, и правда артистка не выглядит на 58 лет, но признается, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов.

Надежда Кадышева призналась, что не прибегает к пластике


«Я могу вам сказать, что с личиком я не делаю ничего. Никогда у меня не было ни одного укола. Нет у меня второго подбородка, и слава Богу!» - сообщила Кадышева в беседе с корреспондентами передачи "Ты не поверишь!" канала НТВ.

Напомним, что у певицы уже есть внук, которому два года.

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Ключевые слова: Надежда Кадышева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Ты не поверишь!»

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