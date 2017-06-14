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Саша Project снова воспользовалась услугами пластического хирурга

Сегодня, 12:52
Популярная певица 2000-х годов Саша Project на протяжении нескольких лет мучилась из-за сильных болей.

Саша Project снова воспользовалась услугами пластического хирурга
Девушка тогда решилась на пластическую операцию, но неверные действия врачей привели к тому, что у Саши возникли проблемы со здоровьем.

Саша Project снова воспользовалась услугами пластического хирурга


И вот наконец певица снова прибегла к пластике, чтобы исправить ошибки предыдущих врачей.

«Четыре года страданий и жутких болей в груди, четыре года страха за свою жизнь. Наконец все это позади, мне сложно было на это решиться, но это была необходимость! Я очень благодарна человеку, который помог мне в этом.

Саша Project снова воспользовалась услугами пластического хирурга


Поддержал меня морально, помог мне преодолеть страхи и избавил меня от этой мины замедленного действия. Это хирург Гайк Бабаян! Не могу сдержать своих эмоций и делюсь этой радостной новостью с вами», - написала артистка в микроблоге.

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Ключевые слова: Саша Project

Количество просмотров: 2 821
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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