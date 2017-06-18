Аллу Пугачеву заподозрили в проведенной операции на ногах

На снимке Алла Борисовна запечатлена в купальнике.Мимо взора наблюдательных поклонников не скрылся тот момент, что Примадонна выглядит просто шикарно, а ноги на удивление стройные. Ее заподозрили в том, что она прибегла к пластической операции.«Алла Борисовна, Вы лучшая, обожаю Вас!», «Шикарная женщина Ваша любимая! Фигура загляденье, молода, свежа и юная девушка не иначе...», «Роскошная, шикарная женщина!!!!! Просто невероятная!!!!», «Во всем то ты красавица хороша!Обожаю!» - написали под размещенной фотографией подписчики.Стоит отметить, что в последнее время Алла Пугачева сильно изменилась. Она начала демонстрировать свои ноги, надевая короткие платья и юбки.