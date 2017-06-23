Наталья Ионова рассказала фанатам, как она поддерживает ухоженный внешний вид

Наталья рассказывает девушкам как лучше подбирать одежду, наносить макияж. Недавно певица раскрыла свои секреты красоты, поведала о том, что она делает для поддержания ухоженного внешнего вида.«Ложитесь спать как можно раньше. С 11 часов вечера до четырех часов утра в коже вырабатывается максимум гормона мелатонина, который активно борется со стрессом. Пока вы дремлете, клетки кожи обновляются.Только методом проб и ошибок можно найти именно «вашу» косметику. Советуйтесь с косметологами, читайте отзывы на форумах. А чтобы кожа выглядела свежо, используйте маски перед сном. Особенно хороши маски очищающие и увлажняющие. Влага наполняет клетки, укрепляя их и повышая тонус кожи.Помните забавную песенку «От улыбки станет всем светлей»? Начинайте свое утро с улыбки! Ведь общаться с людьми, у которых вечно плохое настроение, — занятие не из приятных.Ограничьте потребление вредных продуктов: сахар, соль, специи, кофе. Питайтесь часто и понемножку, не переедайте. Сведите до минимума термообработку продуктов: в овощах, фруктах и злаках находится много полезных веществ для организма. Поэтому старайтесь как можно меньше подвергать их термообработке. А готовить старайтесь на пару или гриле.Запишитесь на какие-нибудь танцевальные занятия. Не для того, чтобы сбросить вес, а чтобы почувствовать себя сексуальной и грациозной. На занятиях танцами живота или pole dance — вот где ощущаешь себя настоящей женщиной», — посоветовала артистка.Каждый может в этих советах найти что-то, что подходит именно ей.