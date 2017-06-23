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Наталья Ионова рассказала фанатам, как она поддерживает ухоженный внешний вид

Сегодня, 10:35
Вот уже почти год Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, ведет видео-блог, в котором делится с поклонниками секретами красоты.

Наталья Ионова рассказала фанатам, как она поддерживает ухоженный внешний вид
Наталья рассказывает девушкам как лучше подбирать одежду, наносить макияж. Недавно певица раскрыла свои секреты красоты, поведала о том, что она делает для поддержания ухоженного внешнего вида.

«Ложитесь спать как можно раньше. С 11 часов вечера до четырех часов утра в коже вырабатывается максимум гормона мелатонина, который активно борется со стрессом. Пока вы дремлете, клетки кожи обновляются.

Только методом проб и ошибок можно найти именно «вашу» косметику. Советуйтесь с косметологами, читайте отзывы на форумах. А чтобы кожа выглядела свежо, используйте маски перед сном. Особенно хороши маски очищающие и увлажняющие. Влага наполняет клетки, укрепляя их и повышая тонус кожи.

Наталья Ионова рассказала фанатам, как она поддерживает ухоженный внешний вид


Помните забавную песенку «От улыбки станет всем светлей»? Начинайте свое утро с улыбки! Ведь общаться с людьми, у которых вечно плохое настроение, — занятие не из приятных.

Ограничьте потребление вредных продуктов: сахар, соль, специи, кофе. Питайтесь часто и понемножку, не переедайте. Сведите до минимума термообработку продуктов: в овощах, фруктах и злаках находится много полезных веществ для организма. Поэтому старайтесь как можно меньше подвергать их термообработке. А готовить старайтесь на пару или гриле.

Запишитесь на какие-нибудь танцевальные занятия. Не для того, чтобы сбросить вес, а чтобы почувствовать себя сексуальной и грациозной. На занятиях танцами живота или pole dance — вот где ощущаешь себя настоящей женщиной», — посоветовала артистка.

Каждый может в этих советах найти что-то, что подходит именно ей.

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Ключевые слова: Наталья Ионова, Глюкоза

Количество просмотров: 2 353
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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