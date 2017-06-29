Элина Камирен легла под нож пластического хирурга

Недавно Элина шокировала своих подписчиков, сообщив о том, что она сделала ринопластику, то есть изменила форму носа. Девушка признается, что много лет мечтала об этом, но все никак не могла решиться, а теперь же она смогла доверить свою внешность Тиграну Алексаняну.«Я не из тех женщин, что бьют себя в грудь, что натуральность это - хорошо или нет. Это выбор каждого. Я здесь согласна с Шер: «Я смотрю в зеркало, и если мне что-то не нравится, иду и исправляю это». Много мнений на этот счет. Сейчас я на реабилитации и буду еще писать, покажусь позже. Кстати, многие делали себе носики и молчат, хотя мне кажется, что поделившись, я помогу многим избежать проблем и попасть в хорошие руки», – написала Камирен в своем микроблоге.Стоит отметить, что это не первая пластика Элины, до этого она делала пластическую операцию на груди. Главное - вовремя остановиться.