Визажист Кейт Миддлтон поведала о главных секретах мейк-апа герцогини

Она является идеалом, к которому стремятся многие молодые девушки.Кейт Миддлтон всегда отличается ухоженным видом и тщательно подобранной одеждой, которая шикарно сидит на ее фигуре.На днях визажист герцогини Арабелла Престон побеседовала с журналистами и раскрыла главный секрет, благодаря которому Кейт всегда выглядит просто безупречно. Главное - правильно очищать кожу. Для этого Миддлтон пользуется мягкой фланелевой тканью, с помощью которой удаляется вся косметика и омертвевшие клетки.По словам Анабеллы, Кейт довольно часто сама наносит себе макияж, не прибегая к услугам визажиста.