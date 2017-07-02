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Визажист Кейт Миддлтон поведала о главных секретах мейк-апа герцогини

Сегодня, 10:52
Герцогиня Кембриджская считается одной из самых эффектных женщин во всем мире.

Визажист Кейт Миддлтон поведала о главных секретах мейк-апа герцогини
Она является идеалом, к которому стремятся многие молодые девушки.

Кейт Миддлтон всегда отличается ухоженным видом и тщательно подобранной одеждой, которая шикарно сидит на ее фигуре.

Визажист Кейт Миддлтон поведала о главных секретах мейк-апа герцогини


На днях визажист герцогини Арабелла Престон побеседовала с журналистами и раскрыла главный секрет, благодаря которому Кейт всегда выглядит просто безупречно. Главное - правильно очищать кожу. Для этого Миддлтон пользуется мягкой фланелевой тканью, с помощью которой удаляется вся косметика и омертвевшие клетки.

По словам Анабеллы, Кейт довольно часто сама наносит себе макияж, не прибегая к услугам визажиста.

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Ключевые слова: Кейт Миддлтон

Количество просмотров: 6 435
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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