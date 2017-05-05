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Татьяна Овсиенко удивила приображениями во внешнем виде

Сегодня, 13:24
50-летняя певица Татьяна Овсиенко абсолютно счастлива. После возвращения из тюрьмы возлюбленного Александра Меркулова, все окружающие заметили, что Татьяна буквально расцвела.

Татьяна Овсиенко удивила приображениями во внешнем виде
А в выходные артистка приняла участие в конкурсе красоты.

Разумеется не в качестве участницы, а как гостья. Журналисты пишут, что Татьяна выглядит очень посвежевшей и похорошевшей.

Татьяна Овсиенко удивила приображениями во внешнем виде


"У Танюшки начинается "вторая жизнь", это так здорово! Искренне рада за неё"

- поделилась знакомая Татьяны.

Сама же Овсиенко скромно поблагодарила всех за мероприятие и разместила новый снимок:
"На всероссийском кон­курсе красоты «Миссис Россия-Вселенная - 2017» @mrsrussia в отеле «Korston». Спа­сибо за мой образ мо­ему другу, а так-же мега профессионалу своего дела, стилисту @alexandershevchukstylist. Организаторы конкурса Кристина Целлоева – Мисс Unive­rsal 2016 и Адамова Анна – основатель це­нтра женской и семей­ной психологии «Азбу­ка души» совместно с американскими компа­ниями «Elite Global Earth Pageant & Cons­ulting» и «Yellow DI­MOND PRODUCTION LLC»".

Татьяна Овсиенко удивила приображениями во внешнем виде

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Ключевые слова: Татьяна Овсиенко

Количество просмотров: 5 434
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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