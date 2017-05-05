Татьяна Овсиенко удивила приображениями во внешнем виде

Разумеется не в качестве участницы, а как гостья. Журналисты пишут, что Татьяна выглядит очень посвежевшей и похорошевшей.
"У Танюшки начинается "вторая жизнь", это так здорово! Искренне рада за неё"
- поделилась знакомая Татьяны.
Сама же Овсиенко скромно поблагодарила всех за мероприятие и разместила новый снимок:
"На всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия-Вселенная - 2017» @mrsrussia в отеле «Korston». Спасибо за мой образ моему другу, а так-же мега профессионалу своего дела, стилисту @alexandershevchukstylist. Организаторы конкурса Кристина Целлоева – Мисс Universal 2016 и Адамова Анна – основатель центра женской и семейной психологии «Азбука души» совместно с американскими компаниями «Elite Global Earth Pageant & Consulting» и «Yellow DIMOND PRODUCTION LLC»".