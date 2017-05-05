Татьяна Овсиенко удивила приображениями во внешнем виде

А в выходные артистка приняла участие в конкурсе красоты.Разумеется не в качестве участницы, а как гостья. Журналисты пишут, что Татьяна выглядит очень посвежевшей и похорошевшей."У Танюшки начинается "вторая жизнь", это так здорово! Искренне рада за неё"- поделилась знакомая Татьяны.Сама же Овсиенко скромно поблагодарила всех за мероприятие и разместила новый снимок:"На всероссийском кон­курсе красоты «Миссис Россия-Вселенная - 2017» @mrsrussia в отеле «Korston». Спа­сибо за мой образ мо­ему другу, а так-же мега профессионалу своего дела, стилисту @alexandershevchukstylist. Организаторы конкурса Кристина Целлоева – Мисс Unive­rsal 2016 и Адамова Анна – основатель це­нтра женской и семей­ной психологии «Азбу­ка души» совместно с американскими компа­ниями «Elite Global Earth Pageant & Cons­ulting» и «Yellow DI­MOND PRODUCTION LLC»".