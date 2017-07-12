Виктория Карасева сообщила о пластической операции

Долгое время Тори не выходила онлайн, заставив фанатов переживать за себя, а теперь же охотно общается с подписчиками.Недавно Карасева решила рассказать об инъекциях на губах и о проблемах, которые возникли позже.«В 2008 году я сделала легкие уколы для увеличения губ (длительность эффекта полгода), но на другой день меня ужалила пчела прямо в верхнюю губу. Я ездила в клинику. Ответили, что все пройдет, но как понимаю, произошла реакция, которая отразилась такой деформацией. Конечно, все исправлю, но хочу отдохнуть от операционных вмешательств», - поделилась женщина.Напомним, что несколько лет назад Тори напугала всех, когда серьезно повредила пищевод, проглотив ракушку. После этого она долгое время восстанавливалась.