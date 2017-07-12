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Виктория Карасева сообщила о пластической операции

Сегодня, 00:49
Некоторое время назад на радость поклонников экс-участница телепроекта "Дом-2" Виктория Карасева снова появилась в социальной сети.

Виктория Карасева сообщила о пластической операции
Долгое время Тори не выходила онлайн, заставив фанатов переживать за себя, а теперь же охотно общается с подписчиками.

Недавно Карасева решила рассказать об инъекциях на губах и о проблемах, которые возникли позже.

«В 2008 году я сделала легкие уколы для увеличения губ (длительность эффекта полгода), но на другой день меня ужалила пчела прямо в верхнюю губу. Я ездила в клинику. Ответили, что все пройдет, но как понимаю, произошла реакция, которая отразилась такой деформацией. Конечно, все исправлю, но хочу отдохнуть от операционных вмешательств», - поделилась женщина.

Виктория Карасева сообщила о пластической операции


Напомним, что несколько лет назад Тори напугала всех, когда серьезно повредила пищевод, проглотив ракушку. После этого она долгое время восстанавливалась.

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Ключевые слова: Виктория Карасева

Количество просмотров: 9 373
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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