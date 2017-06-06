Британские женщины готовы на всё ради внешности как у Мелании Трамп

Её безупречный образ на инаугурации мужа собрал восторженные отклики как модных экспертов, так и простых пользователей сети по всеми миру, и первая леди продолжает приковывать к себе внимание.
Поэтому неудивительно, что сначала американки, а теперь и британки старательно подражают Мелании не только в образах, но и хотят полностью быть на её похожими. На приёмах у пластических хирургов они объясняют свой выбор тем, что первая леди всегда отлично выглядит, у неё правильные черты лица, благодаря чему даже морщинки остаются практически незамеченными.