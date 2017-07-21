Глюкоза поделилась своими секретами красоты

Она дает им советы по уходу за собой, рассказывает о секретах красоты.На днях Наталья побеседовала с журналистами и дала подробное интервью касательно внешнего вида.«Раньше достаточно много было к себе вопросов, могла их перечислять и перечислять, и только совсем недавно я научилась принимать себя такой, какая я есть. И знаете, это прекрасное, приятное чувство, поэтому сейчас мой ответ — ничего. Конечно, есть что-то, что не устраивает, ведь нет предела совершенству, но это не глобальные вещи. Если, например, мне хочется уделить внимание ягодицам, то я иду в спортзал, а не просто сижу на диване с недовольным видом.Хотя все окружающие говорят, что я гораздо младше выгляжу с «голым» лицом, да и моему супругу я также больше нравлюсь без мейка. Это вопрос собственного восприятия, и, когда я без косметики, мне кажется, что я просто голая», — делится Глюкоза.Стоит отметить, что певица выглядит просто потрясающе и даже не скажешь, что она мама двух очаровательных дочерей.