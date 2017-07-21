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Глюкоза поделилась своими секретами красоты

Сегодня, 16:01
Наталья Чистякова-Ионова, которую поклонники знают под псевдонимом Глюкоза, часто общается со своими подписчиками.

Глюкоза поделилась своими секретами красоты
Она дает им советы по уходу за собой, рассказывает о секретах красоты.

На днях Наталья побеседовала с журналистами и дала подробное интервью касательно внешнего вида.

«Раньше достаточно много было к себе вопросов, могла их перечислять и перечислять, и только совсем недавно я научилась принимать себя такой, какая я есть. И знаете, это прекрасное, приятное чувство, поэтому сейчас мой ответ — ничего. Конечно, есть что-то, что не устраивает, ведь нет предела совершенству, но это не глобальные вещи. Если, например, мне хочется уделить внимание ягодицам, то я иду в спортзал, а не просто сижу на диване с недовольным видом.

Глюкоза поделилась своими секретами красоты


Хотя все окружающие говорят, что я гораздо младше выгляжу с «голым» лицом, да и моему супругу я также больше нравлюсь без мейка. Это вопрос собственного восприятия, и, когда я без косметики, мне кажется, что я просто голая», — делится Глюкоза.

Стоит отметить, что певица выглядит просто потрясающе и даже не скажешь, что она мама двух очаровательных дочерей.

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Ключевые слова: Глюкоза, Наталья Ионова

Количество просмотров: 4 940
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Глюкоза поделилась своими секретами красоты Наталья Чистякова-Ионова, которую поклонники знают под псевдонимом Глюкоза, часто общается со своими подписчиками.
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