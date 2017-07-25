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Анна Грачевская готова на все ради идеальной внешности

Сегодня, 11:11
Телеведущая Анна Грачевская старательно следит за своим внешним видом и пытается добиться совершенства.

Анна Грачевская готова на все ради идеальной внешности
На днях стало известно о том, что Анна снова легла под нож пластического хирурга. Свою внешность девушка доверила известному среди звезд хирургу Гайку Бабаяну.

«О Гайке Бабаяне я слышала очень давно и только хорошее. Поэтому и решила к нему обратиться за помощью. Мне было нужно скорректировать овал лица. Это не просто прихоть. Я телеведущая и мне очень важно выглядеть идеально. Ведь камера моментально выявляет все недостатки, невидимые в повседневной жизни. Особенно они заметны на крупных планах. Очень рада, что Гайк сумел мне помочь решить проблему», - поделилась Грачевская.

Анна Грачевская готова на все ради идеальной внешности


Но специалист решился лишь на косметическое вмешательство, посчитав, что для подтяжки лица девушке еще рано. Скоро, судя по всему, мы практически не будем узнавать телеведущую.

← Мария Голубкина и Борис Ливанов огоро...

Ключевые слова: Анна Грачевская

Количество просмотров: 3 484
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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Анна Грачевская готова на все ради идеальной внешности Телеведущая Анна Грачевская старательно следит за своим внешним видом и пытается добиться совершенства.
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