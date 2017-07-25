Анна Грачевская готова на все ради идеальной внешности

На днях стало известно о том, что Анна снова легла под нож пластического хирурга. Свою внешность девушка доверила известному среди звезд хирургу Гайку Бабаяну.«О Гайке Бабаяне я слышала очень давно и только хорошее. Поэтому и решила к нему обратиться за помощью. Мне было нужно скорректировать овал лица. Это не просто прихоть. Я телеведущая и мне очень важно выглядеть идеально. Ведь камера моментально выявляет все недостатки, невидимые в повседневной жизни. Особенно они заметны на крупных планах. Очень рада, что Гайк сумел мне помочь решить проблему», - поделилась Грачевская.Но специалист решился лишь на косметическое вмешательство, посчитав, что для подтяжки лица девушке еще рано. Скоро, судя по всему, мы практически не будем узнавать телеведущую.