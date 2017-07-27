Но на свежем снимке, размещенном звездой в своём блоге, всё внимание к её внешности - Мадонна выглядит помолодевшей и кто скажет, что этой женщине скоро 60 лет? В подписи к фото певица поблагодарила актера Леонардо Ди Каприо, запечатленного вместе с ней, за активную экологическую деятельность: "Этот человек - босс!! Спасибо тебе, Лео, за всё, что ты делаешь для Матери Земли! Твоя забота и щедрость не знают границ!".
Мадонна поразила подписчиков невероятным внешним видом в компании Леонардо Ди Каприо
Сегодня, 15:26
Певица Мадонна словно сбросила пару десятков лет и выглядит просто потрясающе.
58-летняя звезда с каждым годом всё больше удивляет публику своей невероятной физической формой и внешним видом. На сцене она ни в чём не уступает молодым танцорам, а её наряды не становятся менее смелыми - наоборот - яркие и зачастую эпатажные образы привлекают к Мадонне всеобщее внимание.
Но на свежем снимке, размещенном звездой в своём блоге, всё внимание к её внешности - Мадонна выглядит помолодевшей и кто скажет, что этой женщине скоро 60 лет? В подписи к фото певица поблагодарила актера Леонардо Ди Каприо, запечатленного вместе с ней, за активную экологическую деятельность: "Этот человек - босс!! Спасибо тебе, Лео, за всё, что ты делаешь для Матери Земли! Твоя забота и щедрость не знают границ!".
Но на свежем снимке, размещенном звездой в своём блоге, всё внимание к её внешности - Мадонна выглядит помолодевшей и кто скажет, что этой женщине скоро 60 лет? В подписи к фото певица поблагодарила актера Леонардо Ди Каприо, запечатленного вместе с ней, за активную экологическую деятельность: "Этот человек - босс!! Спасибо тебе, Лео, за всё, что ты делаешь для Матери Земли! Твоя забота и щедрость не знают границ!".
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Ключевые слова: Мадонна, Леонардо Ди Каприо
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Количество просмотров: 4 979
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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