Виктория Бекхэм поведала о том, как поддерживает шикарный внешний вид

В интервью с журналистами была затронута тема ухода за собой. И Виктория раскрыла свои секреты красоты, рассказав об этом корреспондентам.«Я работаю рано утром, когда дети еще в постели, потому что это действительно хорошее время для того, чтобы подумать. Обычно я встаю в 5.30−5.45 утра, провожу полтора- два часа в тренажерном зале», — Делится Бекхэм, - «Когда вы работаете, и у вас есть дети, у вас очень мало времени, чтобы заботиться о себе. В это время вы должны отдыхать — даже если это десять или пятнадцать минут. Например, нанесите маску на лицо пока читаете».Для многих поклонников Виктория является образцом идеальной женщины, и многие стараются повторить образы знаменитости.