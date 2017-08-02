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Виктория Бекхэм поведала о том, как поддерживает шикарный внешний вид

Сегодня, 13:43
На днях Виктория Бекхэм сообщила о том, что вместе с известным брендом Estee Lauder выпускает свою линию косметики.

Виктория Бекхэм поведала о том, как поддерживает шикарный внешний вид
В интервью с журналистами была затронута тема ухода за собой. И Виктория раскрыла свои секреты красоты, рассказав об этом корреспондентам.

Виктория Бекхэм поведала о том, как поддерживает шикарный внешний вид


«Я работаю рано утром, когда дети еще в постели, потому что это действительно хорошее время для того, чтобы подумать. Обычно я встаю в 5.30−5.45 утра, провожу полтора- два часа в тренажерном зале», — Делится Бекхэм, - «Когда вы работаете, и у вас есть дети, у вас очень мало времени, чтобы заботиться о себе. В это время вы должны отдыхать — даже если это десять или пятнадцать минут. Например, нанесите маску на лицо пока читаете».

Для многих поклонников Виктория является образцом идеальной женщины, и многие стараются повторить образы знаменитости.

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Ключевые слова: Виктория Бекхэм

Количество просмотров: 7 501
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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