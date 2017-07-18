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Дрю Бэрримор ужаснула поклонников селфи без макияжа

Вчера, 22:32
Актриса Дрю Бэрримор не на шутку испугала подписчиков своим внешним видом.

Дрю Бэрримор ужаснула поклонников селфи без макияжа
Дрю Бэрримор известна своей любовью к соцсетям, поэтому её поклонникам скучать не приходится - они постоянно могут следить за обновлениями блога актрисы.

Дрю Бэрримор ужаснула поклонников селфи без макияжа


Дрю Бэрримор ужаснула поклонников селфи без макияжа


Правда иногда положительные эмоции от просмотра личных снимков любимой звезды резко меняются на совершенно отрицательные. Так произошло и с новым селфи Дрю без капли косметики.

Дрю Бэрримор ужаснула поклонников селфи без макияжа


Бэрримор решила запечатлеть себя в совсем уж "неопрятном" виде, в чём честно призналась читателям своей странички: "О, Боже! Как я довела себя до такого состояния? Нужно срочно делать что-то с бровями" - подписала очень смелое фото 42-летняя актриса.
Но если бы проблема заключалась только в бровях - поклонники отмечают, что у Дрю явный непорядок во внешнем виде в целом.

Дрю Бэрримор ужаснула поклонников селфи без макияжа

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Ключевые слова: Дрю Бэрримор

Количество просмотров: 4 914
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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