Дрю Бэрримор ужаснула поклонников селфи без макияжа

Дрю Бэрримор известна своей любовью к соцсетям, поэтому её поклонникам скучать не приходится - они постоянно могут следить за обновлениями блога актрисы.Правда иногда положительные эмоции от просмотра личных снимков любимой звезды резко меняются на совершенно отрицательные. Так произошло и с новым селфи Дрю без капли косметики.Бэрримор решила запечатлеть себя в совсем уж "неопрятном" виде, в чём честно призналась читателям своей странички: "О, Боже! Как я довела себя до такого состояния? Нужно срочно делать что-то с бровями" - подписала очень смелое фото 42-летняя актриса.Но если бы проблема заключалась только в бровях - поклонники отмечают, что у Дрю явный непорядок во внешнем виде в целом.