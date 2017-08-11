Ирина Шейк рассказала, как ухаживает за своей кожей

Спустя месяц она уже позировала на красной дорожке, восхитив всех своим внешним видом.Недавно Ирина побеседовала с журналистами и рассказала о своих главных секретах, с помощью которых ей удается всегда роскошно выглядеть.«Утром я обязательно умываюсь холодной водой. А если ночью мне хорошо поспать не удалось, я прохожусь по зоне под глазами кубиками льда — так синева спадает и кожа визуально становится плотнее… После умывания наношу крем для лица. Антивозрастные формулы наношу только на сухие участки кожи и на шею, так как первые признаки старения проявляются именно там. И конечно же, не забываю про солнцезащитные средства.Я не из тех девушек, которые часами могут смотреть на себя в зеркало. Чем меньше я на себя смотрю, тем мне же лучше. В повседневной жизни я наношу только тональную основу и консилер, чтобы выровнять тон и придать свежести лицу. На губах, как правило, у меня помада розовато-бежевого оттенка», — поделилась Шейк.Действительно, посмотрев на модель, даже и не скажешь, что буквально несколько месяцев назад она ходила с огромным животом.