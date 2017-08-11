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Ирина Шейк рассказала, как ухаживает за своей кожей

Сегодня, 12:04
Совсем недавно у знаменитой модели Ирины Шейк родился первый ребенок, но молодая мама очень быстро восстановилась после родов.

Ирина Шейк рассказала, как ухаживает за своей кожей
Спустя месяц она уже позировала на красной дорожке, восхитив всех своим внешним видом.

Недавно Ирина побеседовала с журналистами и рассказала о своих главных секретах, с помощью которых ей удается всегда роскошно выглядеть.

Ирина Шейк рассказала, как ухаживает за своей кожей


«Утром я обязательно умываюсь холодной водой. А если ночью мне хорошо поспать не удалось, я прохожусь по зоне под глазами кубиками льда — так синева спадает и кожа визуально становится плотнее… После умывания наношу крем для лица. Антивозрастные формулы наношу только на сухие участки кожи и на шею, так как первые признаки старения проявляются именно там. И конечно же, не забываю про солнцезащитные средства.

Ирина Шейк рассказала, как ухаживает за своей кожей


Я не из тех девушек, которые часами могут смотреть на себя в зеркало. Чем меньше я на себя смотрю, тем мне же лучше. В повседневной жизни я наношу только тональную основу и консилер, чтобы выровнять тон и придать свежести лицу. На губах, как правило, у меня помада розовато-бежевого оттенка», — поделилась Шейк.

Действительно, посмотрев на модель, даже и не скажешь, что буквально несколько месяцев назад она ходила с огромным животом.

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Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 4 160
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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