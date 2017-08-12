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Участница "Комбинации" Татьяна Иванова поведала, почему сделала пластику

Сегодня, 20:06
Год назад в передаче "На 10 лет моложе" героиней стала 45-летняя участница группы "Комбинация" Татьяна Иванова.

Участница "Комбинации" Татьяна Иванова поведала, почему сделала пластику
В ходе программы женщине сделали подтяжку шеи и лица, коррекцию живота и увеличили грудь. Недавно Татьяна побеседовала с журналистами и пояснила о причинах, которые ее сподвигнули к столь ответственному решению.

Участница "Комбинации" Татьяна Иванова поведала, почему сделала пластику


«Для себя. Я, конечно, себе во всех обличиях нравилась, я и тогда хороша была, а сейчас так просто чертовски хороша, в общем, я никогда не была красивой, все время была страшненькой, но жутко обаятельной. А пошла на проект из-за несоответствия отражения в зеркале внутреннему ощущению. Если в зеркало не смотрюсь, вроде ох-ох-ох какая живая, а подойдешь к нему – ну е-мое, что это такое!» – ответила певица.

Участница "Комбинации" Татьяна Иванова поведала, почему сделала пластику


По-моему уже каждый второй из шоу-бизнеса ложился под нож пластического хирурга, причем многие - это молодые девушки до 30.

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Ключевые слова: Татьяна Иванова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «На 10 лет моложе»

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