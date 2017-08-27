Дженнифер Энистон устала об бесконечных слухов о ее интересном положении

«Если бы я могла, я бы запретила прессе использовать свою фотографию с рукой около живота и подписью: «Наконец-то беременна!». СМИ просто берут мое фото и создают вокруг него историю. Стоит только съесть лишний кусочек или два, так все вокруг сразу считают, что ты беременна. На самом деле это просто мое тело. Беременность касается только пары», — поведала Энистон журналистам.
Стоит отметить, что у актрисы нет детей, а со своим супругом Джастином Теру они женаты на протяжении двух лет, поэтому о беременности актрисы периодически сообщают различные издания.