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Дженнифер Энистон устала об бесконечных слухов о ее интересном положении

Сегодня, 13:23
И снова знаменитая актриса Дженнифер Энистон стала одной из самых обсуждаемых персон в Сети.

Дженнифер Энистон устала об бесконечных слухов о ее интересном положении
Несколько дней назад западные таблоиды все в один голос сообщали об интересном положении знаменитости. Но опять же это был лишь слух, и Дженнифер не смогла промолчать и высказала свое возмущение.

«Если бы я могла, я бы запретила прессе использовать свою фотографию с рукой около живота и подписью: «Наконец-то беременна!». СМИ просто берут мое фото и создают вокруг него историю. Стоит только съесть лишний кусочек или два, так все вокруг сразу считают, что ты беременна. На самом деле это просто мое тело. Беременность касается только пары», — поведала Энистон журналистам.

Дженнифер Энистон устала об бесконечных слухов о ее интересном положении


Стоит отметить, что у актрисы нет детей, а со своим супругом Джастином Теру они женаты на протяжении двух лет, поэтому о беременности актрисы периодически сообщают различные издания.

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Ключевые слова: Дженнифер Энистон

Количество просмотров: 3 185
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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