Наталья Ионова после рождения дочери впала в тяжелую депрессию

Для многих семья Ионовой является примером крепкой семьи, но мало кто знает, что после рождения первой дочери Наташа впала в тяжелую послеродовую депрессию.«Она накрыла меня как раз с рождением Лиды, и я, если честно, с трудом из нее вышла. В этом мне помог мой муж. В какой-то момент он зашел в комнату, где я сижу и реву. И казалось бы, все же хорошо — красивая здоровая женщина, у которой здоровый ребенок. Но нет, я рыдаю навзрыд.За время беременности я очень сильно поправилась, мне казалось, что похудеть невозможно. У меня испортились кожа, волосы, в общем, я совершенно не нравилась себе и была из-за этого очень расстроена. И вот заходит мой муж в комнату и открывает шторы со словами: «Ну-ка быстро встала и пошла в спортзал, решай все свои вопросы. Нытьем и депрессией ты ничего не добьешься». И эта его мотивационная речь, конечно, сразу меня подняла», - поделилась исполнительница в интервью.Теперь же Наталья признается, что они с супругом Александром Чистяковым думают о рождении третьего ребенка.