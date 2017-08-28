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Наталья Ионова после рождения дочери впала в тяжелую депрессию

Сегодня, 10:18
Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, родила первенца в 20 лет, а теперь же у певицы подрастают две очаровательные дочери.

Наталья Ионова после рождения дочери впала в тяжелую депрессию
Для многих семья Ионовой является примером крепкой семьи, но мало кто знает, что после рождения первой дочери Наташа впала в тяжелую послеродовую депрессию.

«Она накрыла меня как раз с рождением Лиды, и я, если честно, с трудом из нее вышла. В этом мне помог мой муж. В какой-то момент он зашел в комнату, где я сижу и реву. И казалось бы, все же хорошо — красивая здоровая женщина, у которой здоровый ребенок. Но нет, я рыдаю навзрыд.

Наталья Ионова после рождения дочери впала в тяжелую депрессию


За время беременности я очень сильно поправилась, мне казалось, что похудеть невозможно. У меня испортились кожа, волосы, в общем, я совершенно не нравилась себе и была из-за этого очень расстроена. И вот заходит мой муж в комнату и открывает шторы со словами: «Ну-ка быстро встала и пошла в спортзал, решай все свои вопросы. Нытьем и депрессией ты ничего не добьешься». И эта его мотивационная речь, конечно, сразу меня подняла», - поделилась исполнительница в интервью.

Наталья Ионова после рождения дочери впала в тяжелую депрессию


Теперь же Наталья признается, что они с супругом Александром Чистяковым думают о рождении третьего ребенка.

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Ключевые слова: Наталья Ионова

Количество просмотров: 8 658
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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