Дарья Пынзарь лично подбирает персонал в студию маникюра

Она с супругом Сергеем открыла студию маникюра в центре столицы на Новом Арбате.Как оказалось, Дарья уделяет своему делу много времени, даже лично занимается подбором персонала.«Даша сама принимает людей на работу, – поделилась администратор. – Когда девушки приходят устраиваться к нам, первые пару дней они делают маникюр другим мастерам, а потом Даша выносит вердикт – брать или не брать человека на работу. Она требовательная, следит, чтобы все работники были суперпрофессионалами, потому что репутация салона для нее важнее всего. Так что кадры пока не укомплектованы».Хотя для студии маникюра, находящемся в центре города, у Дарьи вполне приемлемые цены услуг, поэтому клиентов очень много, но не хватает профессионалов своего дела.