Юлия Савичева впервые дала комментарий по поводу рождения первенца

Да и о рождении первенца у певицы сообщил продюсер и композитор Максим Фадеев, сама Юлия никак не комментировала данную новость. Но вот на днях она опубликовала в своем Инстаграм милое послание к дочери Анне.«Ты сейчас очень маленькая, и, скорее всего, не понимаешь всей нашей радости и гордости, но придет день, и ты прочтешь это сообщение. Ты, наверное, удивишься, сколько людей тебя ждали, сколько наших друзей тебя поздравляли. Как же долго мы к этому шли. Сколько сил и нервов было потрачено ради того, чтобы сказать тебе сегодня «с добрым утром». Мы желаем тебе здоровья и радости. Будь счастлива и любима», - поделилась Савичева.Слухи об интересном положении Юлии в Сети появлялись довольно часто, но певица никак на них не реагировала.