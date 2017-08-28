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Юлия Савичева впервые дала комментарий по поводу рождения первенца

Сегодня, 11:09
Некоторое время назад всех шокировала новость о рождении у певицы Юлии Савичевой дочери, так как до этого об исполнительнице на протяжении длительного времени ничего не было слышно.

Юлия Савичева впервые дала комментарий по поводу рождения первенца
Да и о рождении первенца у певицы сообщил продюсер и композитор Максим Фадеев, сама Юлия никак не комментировала данную новость. Но вот на днях она опубликовала в своем Инстаграм милое послание к дочери Анне.

Юлия Савичева впервые дала комментарий по поводу рождения первенца


«Ты сейчас очень маленькая, и, скорее всего, не понимаешь всей нашей радости и гордости, но придет день, и ты прочтешь это сообщение. Ты, наверное, удивишься, сколько людей тебя ждали, сколько наших друзей тебя поздравляли. Как же долго мы к этому шли. Сколько сил и нервов было потрачено ради того, чтобы сказать тебе сегодня «с добрым утром». Мы желаем тебе здоровья и радости. Будь счастлива и любима», - поделилась Савичева.

Юлия Савичева впервые дала комментарий по поводу рождения первенца


Слухи об интересном положении Юлии в Сети появлялись довольно часто, но певица никак на них не реагировала.

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Ключевые слова: Юлия Савичева

Количество просмотров: 8 476
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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