DJ Грув готов дать совет Андрею Малахову

Евгений Рудин, которого все знают под псевдонимом DJ Грув, тоже решил прокомментировать данную новость. Он даже готов дать советы Андрею касательно того, как надо заботиться о грудном малыше.«Андрей, ты тоже скоро станешь папой. Я тебя приглашаю в гости, чтобы ты познакомился с моим сыном Марком. Поделюсь с тобой бесценным опытом, всему научу», - поведал музыкант.Сам DJ Грув стал отцом около месяца назад, поэтому он не понаслышке знает, как надо управляться с новорожденным малышом.