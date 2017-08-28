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DJ Грув готов дать совет Андрею Малахову

Сегодня, 11:16
Поклонники были приятно удивлены, узнав о том, что скоро известный телеведущий Андрей Малахов станет отцом.

DJ Грув готов дать совет Андрею Малахову
Евгений Рудин, которого все знают под псевдонимом DJ Грув, тоже решил прокомментировать данную новость. Он даже готов дать советы Андрею касательно того, как надо заботиться о грудном малыше.

DJ Грув готов дать совет Андрею Малахову


«Андрей, ты тоже скоро станешь папой. Я тебя приглашаю в гости, чтобы ты познакомился с моим сыном Марком. Поделюсь с тобой бесценным опытом, всему научу», - поведал музыкант.

DJ Грув готов дать совет Андрею Малахову


Сам DJ Грув стал отцом около месяца назад, поэтому он не понаслышке знает, как надо управляться с новорожденным малышом.

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Ключевые слова: DJ Грув, Андрей Малахов

Количество просмотров: 4 329
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Hello! Russia

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