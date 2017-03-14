Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Оставившая спорт Юлия Липницкая может стать чиновницей

Вчера, 20:17
Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая уходит в политику.

Оставившая спорт Юлия Липницкая может стать чиновницей
19-летняя фигуристка Юлия Липницкая прославилась на всю страну после выступления на Олимпиаде в Сочи - за золото в командных соревнованиях юную спортсменку ждала шикарная иномарка и квартира в столице. С тех пор громких успехов у Липницкой не случалось, однако она по-прежнему вызывала живой интерес различных изданий и пользователей сети. Совсем недавно Юлия получила в подарок очередную роскошную недвижимость в Москве.

Оставившая спорт Юлия Липницкая может стать чиновницей


Ранее в СМИ появились сообщения о том, что фигуристка набрала лишний вес и заявила, что не собирается садиться на диету - из этого был сделан вывод о невозможности дальнейшего продолжения её карьеры в спорте. Сегодня информация подтвердилась - Липницкая оставила большой спорт и теперь может податься в политику: "Юля Липницкая - великая спортсменка, которая вошла в историю мирового фигурного катания. Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у неё новая жизнь. Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника, мы всегда её ждем" - заявил глава Минспорта России Павел Колобков.

Оставившая спорт Юлия Липницкая может стать чиновницей


Оставившая спорт Юлия Липницкая может стать чиновницей

← Диана Шурыгина свяжет себя узами брак...

Ключевые слова: Юлия Липницкая

Количество просмотров: 29 198
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Юлия Липницкая получила в подарок шикарную квартиру в Москве
Мама Юлии Липницкой не позволяет дочери общаться с представителями сильного пола
Бывший тренер Юлии Липницкой заявила о нежелании работать со спортсменкой
Поклонники фигуристки Юлии Липницкой обеспокоены ее исчезновением
Самое популярное за неделю
Комментарии



Оставившая спорт Юлия Липницкая может стать чиновницей Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая уходит в политику.
Диана Шурыгина свяжет себя узами брака Диана Шурыгина собирается замуж за своего избранника, 29-летнего оператора Андрея Шлягина.
DJ Грув готов дать совет Андрею Малахову Поклонники были приятно удивлены, узнав о том, что скоро известный телеведущий Андрей Малахов станет отцом.
Юлия Савичева впервые дала комментарий по поводу рождения первенца Некоторое время назад всех шокировала новость о рождении у певицы Юлии Савичевой дочери, так как до этого об исполнительнице на протяжении длительного времени ничего не было слышно.
Дарья Пынзарь лично подбирает персонал в студию маникюра Бывшая участница знаменитого реалити-шоу "Дом-2" Дарья Пынзарь не так давно начала свой бизнес.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.