Оставившая спорт Юлия Липницкая может стать чиновницей

19-летняя фигуристка Юлия Липницкая прославилась на всю страну после выступления на Олимпиаде в Сочи - за золото в командных соревнованиях юную спортсменку ждала шикарная иномарка и квартира в столице. С тех пор громких успехов у Липницкой не случалось, однако она по-прежнему вызывала живой интерес различных изданий и пользователей сети. Совсем недавно Юлия получила в подарок очередную роскошную недвижимость в Москве.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что фигуристка набрала лишний вес и заявила, что не собирается садиться на диету - из этого был сделан вывод о невозможности дальнейшего продолжения её карьеры в спорте. Сегодня информация подтвердилась - Липницкая оставила большой спорт и теперь может податься в политику: "Юля Липницкая - великая спортсменка, которая вошла в историю мирового фигурного катания. Очень жаль, что она завершила карьеру так рано, но я не сомневаюсь, что впереди у неё новая жизнь. Не исключаю, что она сможет начать карьеру чиновника, мы всегда её ждем" - заявил глава Минспорта России Павел Колобков.