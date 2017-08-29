У Зураба Соткилавы случился рецидив

Но вот на днях стало известно, что у Соткилавы случился рецидив, и он находится в плохом состоянии.«Не дай Бог никому проходить химию, будьте все здоровы! Когда я и моя семья узнали о том, что у меня рак, решили, что не будем никому говорить об этом. Мне удалось очень быстро попасть в Германию на операцию, в клинике рядом со мной все время была жена. Дочери бросили все и прилетели из Мадрида. Я готовился к худшему, рассказал им, как они будут жить без меня. Когда меня привезли на операцию, хирурги начали петь одну из песен из моего репертуара, я рассмеялся и в этот момент на меня надели маску…» - признавался исполнитель.Напомним, что у мужчины обнаружили злокачественную опухоль поджелудочной железы, после чего Зураб Соткилава перенес операцию и курс химиотерапии.