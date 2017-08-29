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У Зураба Соткилавы случился рецидив

Сегодня, 12:08
Недавно появилась информация о том, что у известного тенора Зураба Соткилавы наступила ремиссия, и на протяжении двух лет ничего не предвещало ухудшения самочувствия певца.

У Зураба Соткилавы случился рецидив
Но вот на днях стало известно, что у Соткилавы случился рецидив, и он находится в плохом состоянии.

«Не дай Бог никому проходить химию, будьте все здоровы! Когда я и моя семья узнали о том, что у меня рак, решили, что не будем никому говорить об этом. Мне удалось очень быстро попасть в Германию на операцию, в клинике рядом со мной все время была жена. Дочери бросили все и прилетели из Мадрида. Я готовился к худшему, рассказал им, как они будут жить без меня. Когда меня привезли на операцию, хирурги начали петь одну из песен из моего репертуара, я рассмеялся и в этот момент на меня надели маску…» - признавался исполнитель.

У Зураба Соткилавы случился рецидив


Напомним, что у мужчины обнаружили злокачественную опухоль поджелудочной железы, после чего Зураб Соткилава перенес операцию и курс химиотерапии.

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Ключевые слова: Зураб Соткилава

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети, Vesti.ru

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