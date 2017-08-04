Ким Кардашьян сделала откровенное признание о своих детях

На днях Ким Кардашьян стала гостьей одного из популярных телешоу, где сделала неожиданное признание о своих детях. Как выяснилось, дочка Норт не любит своего младшего братика Сейнта. Ким очень сильно переживает по этому поводу, однако исправить ситуацию ей пока не удается."Она не любит своего брата. Сначала я думала, что это просто такой период, и он скоро закончится, но нет. Все остается на своих местах! Она, например, говорит: "У нас чаепитие, только для девочек! Ты и папа не можете к нам присоединиться", а затем просто закрывает дверь перед его лицом" - рассказала Кардашьян и добавила: "Норт ужасно относится к Сейнту уже долгое время. Она ревнует меня к нему. Я даже не могу лишний раз взять его на руки - дочь закатывает настоящую истерику".