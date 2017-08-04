"Она не любит своего брата. Сначала я думала, что это просто такой период, и он скоро закончится, но нет. Все остается на своих местах! Она, например, говорит: "У нас чаепитие, только для девочек! Ты и папа не можете к нам присоединиться", а затем просто закрывает дверь перед его лицом" - рассказала Кардашьян и добавила: "Норт ужасно относится к Сейнту уже долгое время. Она ревнует меня к нему. Я даже не могу лишний раз взять его на руки - дочь закатывает настоящую истерику".
Ким Кардашьян сделала откровенное признание о своих детях
Вчера, 20:16
Светская львица Ким Кардашьян рассказала о конфликте в семье.
На днях Ким Кардашьян стала гостьей одного из популярных телешоу, где сделала неожиданное признание о своих детях. Как выяснилось, дочка Норт не любит своего младшего братика Сейнта. Ким очень сильно переживает по этому поводу, однако исправить ситуацию ей пока не удается.
"Она не любит своего брата. Сначала я думала, что это просто такой период, и он скоро закончится, но нет. Все остается на своих местах! Она, например, говорит: "У нас чаепитие, только для девочек! Ты и папа не можете к нам присоединиться", а затем просто закрывает дверь перед его лицом" - рассказала Кардашьян и добавила: "Норт ужасно относится к Сейнту уже долгое время. Она ревнует меня к нему. Я даже не могу лишний раз взять его на руки - дочь закатывает настоящую истерику".
"Она не любит своего брата. Сначала я думала, что это просто такой период, и он скоро закончится, но нет. Все остается на своих местах! Она, например, говорит: "У нас чаепитие, только для девочек! Ты и папа не можете к нам присоединиться", а затем просто закрывает дверь перед его лицом" - рассказала Кардашьян и добавила: "Норт ужасно относится к Сейнту уже долгое время. Она ревнует меня к нему. Я даже не могу лишний раз взять его на руки - дочь закатывает настоящую истерику".
← Пиппу Миддлтон подозревают в интересн... Марк Цукерберг вновь стал отцом →
Ключевые слова: Ким Кардашьян
Количество просмотров: 6 942
Количество просмотров: 6 942
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Популярный скрипач Дмитрий Коган умер в возрасте 38 лет Заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни.
Марк Цукерберг вновь стал отцом 33-летний основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг празднует пополнение в семье.
Ким Кардашьян сделала откровенное признание о своих детях Светская львица Ким Кардашьян рассказала о конфликте в семье.
Пиппу Миддлтон подозревают в интересном положении Весной этого года родная сестра Кейт Миддлтон Пиппа официально оформила отношения со своим избранником, олигархом Джеймсом Мэттьюсом.