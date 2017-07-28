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Популярный скрипач Дмитрий Коган умер в возрасте 38 лет

Вчера, 20:51
Заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни.

Популярный скрипач Дмитрий Коган умер в возрасте 38 лет
Неожиданное известие о смерти знаменитого скрипача Дмитрия Когана шокировало российских ценителей классической музыки. Трагическую новость сообщила личный менеджер музыканта Жанна Прокофьева.

Популярный скрипач Дмитрий Коган умер в возрасте 38 лет


Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Свой первый скрипичный концерт в сопровождении симфонического оркестра Коган исполнил в возрасте 10 лет, а уже в 15 впервые выступил в Большом зале Московской консерватории. Он выступал на самых знаменитых сценах мира, объездил с гастролями множество стран.

Популярный скрипач Дмитрий Коган умер в возрасте 38 лет

← Марк Цукерберг вновь стал отцом

Ключевые слова: Дмитрий Коган

Количество просмотров: 20 189
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, nvinder.ru

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Популярный скрипач Дмитрий Коган умер в возрасте 38 лет Заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни.
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