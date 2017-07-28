Популярный скрипач Дмитрий Коган умер в возрасте 38 лет

Неожиданное известие о смерти знаменитого скрипача Дмитрия Когана шокировало российских ценителей классической музыки. Трагическую новость сообщила личный менеджер музыканта Жанна Прокофьева.Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Свой первый скрипичный концерт в сопровождении симфонического оркестра Коган исполнил в возрасте 10 лет, а уже в 15 впервые выступил в Большом зале Московской консерватории. Он выступал на самых знаменитых сценах мира, объездил с гастролями множество стран.