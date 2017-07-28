Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Свой первый скрипичный концерт в сопровождении симфонического оркестра Коган исполнил в возрасте 10 лет, а уже в 15 впервые выступил в Большом зале Московской консерватории. Он выступал на самых знаменитых сценах мира, объездил с гастролями множество стран.
Популярный скрипач Дмитрий Коган умер в возрасте 38 лет
Вчера, 20:51
Заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни.
Неожиданное известие о смерти знаменитого скрипача Дмитрия Когана шокировало российских ценителей классической музыки. Трагическую новость сообщила личный менеджер музыканта Жанна Прокофьева.
Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Свой первый скрипичный концерт в сопровождении симфонического оркестра Коган исполнил в возрасте 10 лет, а уже в 15 впервые выступил в Большом зале Московской консерватории. Он выступал на самых знаменитых сценах мира, объездил с гастролями множество стран.
Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Свой первый скрипичный концерт в сопровождении симфонического оркестра Коган исполнил в возрасте 10 лет, а уже в 15 впервые выступил в Большом зале Московской консерватории. Он выступал на самых знаменитых сценах мира, объездил с гастролями множество стран.
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Ключевые слова: Дмитрий Коган
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Количество просмотров: 20 189
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com, nvinder.ru
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Автор фото: vk.com, nvinder.ru
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Популярный скрипач Дмитрий Коган умер в возрасте 38 лет Заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни.
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